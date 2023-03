Le français, une danse délicate, une longue patience

Apprendre le français à l’âge adulte, fraîchement arrivé au pays et en mode survie, est un défi. J’en sais quelque chose ; je suis passé par là.

Trois ans après avoir quitté Belfast, en Irlande du Nord, pour une petite ville rurale de l’Ontario, j’ai accepté une offre d’emploi à Montréal. C’était l’été 1978, et avec l’encre sur la Charte de la langue française pas encore sèche, je savais que, pour conserver mon emploi, je devais apprendre le français.

Cependant, au lycée, le français m’avait été incompréhensible. Je possédais un vocabulaire d’une cinquantaine de mots et très peu de grammaire. Par mes responsabilités de chef de service, je n’étais pas disponible en journée pour suivre les cours. En soirée, j’étais trop fatigué pour apprendre quoi que ce soit.

Comment m’y suis-je pris pour apprendre le français, alors ? Par l’immersion. Mon premier logement fut rue Papineau, non loin de mon lieu de travail, une fabrique de tabac, à l’intersection d’Iberville et Ontario. Dans l’usine, j’étais immergé en français et, les soirs et les week-ends, j’écoutais des chansons, je regardais les émissions télévisées et les films en langue française. Bien que non pratiquant, j’allais à la messe pour inciter mes neurones à transposer en français les prières que je connaissais par coeur en anglais.

Malgré ces efforts, mes progrès furent lents jusqu’à ce que j’invite une voisine au restaurant. À ma surprise, notre rencontre fut un succès — sans doute parce que je ne pouvais qu’écouter. Puis, grâce à elle, et aux blondes qui lui ont succédé, mon expression orale s’est beaucoup améliorée. Bien que mon expression écrite fasse défaut, je n’avais jamais songé à suivre les cours de français nécessaires pour la corriger. Enfin, ce n’est qu’à la retraite — alors que j’avais si peu besoin du français — que je me suis décidé à remédier à mes lacunes langagières.

La grammaire, ma priorité absolue, m’a posé tout un défi, une vraie boîte noire. Le manuel ne m’aidait pas beaucoup. Certaines explications étaient plus opaques que la grammaire elle-même. Le manuel n’était pas encourageant ; « […] le genre est rarement prévisible, mais il ne pose pas de problèmes à ceux dont le français est la langue maternelle ». En anglais, le pluriel des noms est « simple comme bonjour » tandis qu’en français…

Étoffer mon vocabulaire était plus agréable. Puisque je suis un lecteur-né, je dévorais des romans, notais des mots et des termes qui m’étaient inconnus et, ensuite, je cherchais leur signification et leur prononciation.

Après deux ans d’apprentissage, j’ai fait des progrès. Selon un test en ligne, mon vocabulaire se situe à 20 000 mots. Une note que j’ai glissée dans la boîte à lettres d’un voisin a fait taire le bruit infernal de sa douche que j’entendais chez moi, souvent après 22 h. Devant une juge à la Cour des petites créances, j’étais clair, calme et confiant dans mon témoignage. (Elle m’a invité à témoigner en anglais ; j’ai décliné, poliment.) Même les plus bougons des voisins sourient à mes calembours : « À chaque jour suffit sa météo. » « Quelle joie d’être un “Montrealable”. » Voilà quelques signes que mon approche « organique et osmotique » est efficace. Efficient ? Un peu moins.

Aurais-je été mieux servi par les cours en classe comme il faut ? Logiquement, oui, mais un contact trop brutal avec la grammaire aurait pu me faire abandonner le français, le Québec, et finalement le Canada.

Voyez-vous, ce n’est pas facile, pour un adulte, de changer de culture, de société et de langue. C’est une danse délicate, qui demande une longue patience.