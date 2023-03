Le gouvernement Legault poursuit sa stratégie de diversion

Nous avons récemment pu constater à nouveau à quel point le gouvernement échoue dans son devoir de représenter et rassembler l’ensemble des citoyens, préférant diviser et satisfaire des intérêts particuliers au détriment du bien commun.

D’abord, le ministre des Finances a réitéré l’engagement de son gouvernement d’accorder des baisses d’impôts dans le cadre du budget à venir. Cette décision a été mobilisée comme slogan électoral sur les affiches du gouvernement dans le cadre de l’élection partielle se tenant dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne. Voilà une décision à courte vue qui fera certainement plaisir aux citoyens soucieux de voir leur fardeau fiscal diminuer, mais qui démontre une absence de considérations à l’égard des nombreux enjeux auxquels nos services publics font et feront face au cours des prochaines années.

Le moyen choisi pour y arriver, soit diminuer les versements au Fonds des générations, fait au surplus reposer les coûts de cette mesure sur les générations futures, et profitera principalement aux plus nantis, en plus d’être inéquitable. Il est insensé de réduire les revenus de l’État alors que notre réseau public craque dans l’ensemble de ses grandes missions : des écoles vétustes sans échangeurs d’air, un système de santé et de services sociaux en décrépitude, des routes endommagées, des services aux Premières Nations et aux Inuits indignes, etc.

L’État doit mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour rattraper le retard, et non réduire sa marge de manoeuvre afin d’acheter des votes au détriment de nos services publics.

Ensuite, nous pouvons constater la diversion que le gouvernement souhaite créer par ses nombreuses déclarations concernant le processus de renégociation des conventions collectives dans le secteur public. Le premier ministre a soulevé ce qui, à son avis, serait de la fermeture de la part des syndicats qui ne souhaitent pas participer aux forums de discussion mis en place en vue du renouvellement des conventions collectives.

Tout d’abord, on doit noter que nous assistons actuellement à un front commun regroupant des syndicats provenant de la santé et de l’éducation, soit la CSN, la FTQ, l’APTS et la CSQ, qui rassemblent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs. Plutôt que de saluer ce mouvement et d’entamer une réelle réflexion par rapport à nos services publics, le gouvernement a plutôt décidé d’user d’une tactique de diversion en créant, en parallèle à la table de négociation prévue par la loi, des forums de discussions au sein desquels il s’attaquerait à SES priorités.

Nous avons donc un forum « Éducation » qui concerne uniquement les enseignantes et enseignants, un forum « Santé » qui concerne uniquement les infirmières et infirmiers et un forum « Santé mentale » qui concerne uniquement les psychologues, alors que ce sont bien plus que ces trois professions qui travaillent dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la santé mentale.

Le gouvernement tente ainsi de fissurer le front commun en mettant de côté des milliers de travailleurs n’occupant pas l’un de ces emplois, mais qui se consacrent sans relâche à la réussite de nos services publics. Un gouvernement qui, avec une vision limitée des services publics, favorise donc certains métiers au détriment de l’ensemble.

Au lendemain d’élections ayant accordé à la Coalition avenir Québec 90 députés, il est fort préoccupant de les voir utiliser des tactiques de diversion plutôt que de tenter de rassembler l’ensemble de la nation québécoise.

Alors que le Québec a toujours pu compter sur un réseau public fort, il devient primordial de voir la société civile se regrouper et se soutenir face à ces tactiques inutiles de la part du gouvernement, qui veut mettre à mal notre modèle collectif québécois.