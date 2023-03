La réponse du charbonnier

Dans son texte du 7 mars sur l’avenir du Parti libéral du Québec (PLQ), l’éditorialiste chevronné Robert Dutrisac a recours à un vieux truc de plaideur : il caricature le point de vue adverse pour mieux le démolir. Ainsi, M. Dutrisac écrit : « Le problème avec les idées nouvelles d’André Pratte, c’est qu’elles ne sont pas si nouvelles que ça. La défense du gouvernement des juges “fédéraux” ainsi que la foi de charbonnier fédéraliste telle qu’il l’affiche n’ont pas fait la fortune récente du PLQ. »

Selon le Larousse, l’expression « foi du charbonnier » signifie une « croyance aveugle et irréfléchie ». M. Dutrisac est dans son droit, bien sûr, d’être en total désaccord avec ma « foi » fédéraliste ; toutefois, peut-il sérieusement soutenir que mes convictions à ce sujet sont aveugles et irréfléchies ?

Pour ce qui est du « gouvernement par des juges fédéraux », c’est encore là caricaturer ma conviction selon laquelle les gouvernements ne devraient pas pouvoir, d’un trait de plume majoritaire au Parlement, mettre de côté les droits fondamentaux des Québécois. Ces droits, rappelons-le, sont définis non seulement par la charte canadienne, mais par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Au sujet du Parti libéral du Québec, l’éditorialiste prédit que « c’est la vision de l’ex-sénateur qui a le plus de chance de prévaloir […] ». Trois semaines après les élections du 3 octobre dernier, j’ai suggéré, dans les pages du Devoir, la tenue d’« une consultation générale des membres » du Parti libéral. Cette idée, que d’autres ont mis de l’avant, semble avoir fait du chemin au sein de la formation politique. L’avenir dira si le PLQ décide d’y donner suite ou pas.

Chose certaine, dans mon esprit, il devrait s’agir d’un exercice de réflexion mené, non pas en vase clos, mais en étroite collaboration avec les Québécois qui croient aux idées libérales. Si cette consultation devait être lancée, et en supposant que j’y joue un rôle quelconque, ce n’est certainement pas moi qui déciderais de son aboutissement, mais l’ensemble des libéraux québécois.

J’ai écrit que les libéraux qui s’interrogent aujourd’hui sur la raison d’être du PLQ n’ont pas à aller plus loin que l’article premier de la constitution du parti. M. Dutrisac ne mentionne de cet article que le premier paragraphe, « la primauté de la personne, les libertés individuelles et le droit de chacun de réaliser ses aspirations dans le respect d’autrui ». Il choisit d’ignorer les neuf autres principes inscrits dans cet article 1, notamment « la protection et la promotion du caractère français et du dynamisme culturel de la société québécoise, tout en reconnaissant la pleine légitimité du fait anglophone au Québec et la diversité culturelle » et « la promotion des intérêts du Québec dans la fédération canadienne ». Or, ce qui fait l’originalité du Parti libéral du Québec, c’est le tout, la combinaison de ces objectifs politiques.

« L’adhésion au fédéralisme, surtout quand on le dénature pour faire du Canada un État de plus en plus unitaire, ne peut pas être inconditionnelle », ajoute l’éditorialiste, me prêtant l’opinion contraire. Il y a dans cette affirmation deux erreurs. D’abord, le Canada n’est pas un État « de plus en plus unitaire » ; les provinces, dont le Québec, sont bien plus puissantes de nos jours qu’autrefois. Par ailleurs, mon « adhésion » au fédéralisme n’a jamais été inconditionnelle ; elle repose sur la conviction qu’aujourd’hui, le Québec est mieux à même de se développer comme société de culture française, prospère et juste au sein de la fédération que comme pays séparé.

Le Parti libéral du Québec traverse une période très difficile. Ce n’est pas la première fois. Régulièrement, lorsque cela s’est produit, le parti s’est livré à un examen courageux de sa situation, comme en témoignent les documents de fond qui jalonnent son histoire. Si la formation décide de lancer un tel examen cette fois-ci, je sais que les libéraux feront un travail rigoureux et audacieux, à mille lieues de la foi de charbonnier qu’évoque l’éminent éditorialiste du Devoir.