L’avortement, les femmes libres et les hommes

Tous les 8 mars, je vois défiler sur les réseaux des partages de femmes fortes, Ruth Bader Ginsburg, Simone de Beauvoir, bell hooks, par d’autres femmes fortes de mon entourage. Et chaque année, les hommes que je côtoie demeurent en retrait, comme si cette lutte ne concernait que mes sœurs. Pire encore, les seuls qui daignent souligner la Journée internationale des droits des femmes partagent une photo de leur blonde comme si c’était la Saint-Valentin.

Cela me fait penser au silence des hommes quand le verdict de la Cour suprême est tombé. Cette année marque la fin de l’avortement dans plusieurs États du Sud. Leur prochaine cible est claire : la contraception. Je glisse mon doigt sur mon téléphone pour voir défiler la nouvelle sur les réseaux et je note sans surprise que seules les femmes partagent leur colère. Ceux avec lesquels on baise. Ceux pour qui on prend la pilule. Ceux qui déchargent leur plaisir au creux de nos reins et dans notre liberté durement acquise. Ceux qui bénéficient de nos avortements pour reprendre leur vie comme si de rien n’était restent cois.

C’est à croire qu’ils ne sont pas concernés par cette bataille qui nous est livrée, même ici au Nord. Car en vérité, cette décision nous concerne, nous aussi.

C’est une guerre contre les femmes libres et les carriéristes. Celles avec des amants de passage et une certaine manière de vivre. Sans demander pardon. C’est une guerre contre notre place aux grandes tables des tours de bureaux et les boys club. Notre façon d’aimer le sexe autant que les hommes. Ne pas savoir cuisiner et n’en avoir rien à foutre. C’est une bataille contre le plaisir que prennent ces femmes dans leur sexualité déculpabilisée et leur indépendance dans cette chambre à soi, dont parlait Virginia Woolf.

C’est une attaque contre les féministes, les intellectuelles, les amantes insoumises et les sorcières modernes dont parlait Mona Chollet. Notre corps comme champ de bataille.

C’est un combat contre toutes celles qui mènent de petites et grandes révolutions face aux moqueries, aux agressions, au slut shaming et au double standard, aux regards qui nous traversent sans nous voir dans les salles de réunion. En 2022, Brett Kavanaugh et Clarence Thomas ont rappelé aux femmes décomplexées et indépendantes que ce monde ne leur appartient pas.

Et qu’on ne me dise surtout pas qu’ici, au Nord, c’est différent. En ce 8 mars, je repense à Anita Hill. À mes ex. À mes histoires d’un soir. Je pense à Virginie Despentes, pour qui la première règle du patriarcat, c’est d’exclure les femmes du domaine du plaisir. Je pense au retour de Julien Lacroix. À l’épidémie de drogue du viol. Aux jeunes filles à qui on dit de surveiller leurs verres dans les bars et aux garçons à qui on ne dit jamais rien. Je pense à la culture du sport, aux initiations dégradantes, à Hockey Canada. Je pense à l’ingénieur dont les agressions se sont perpétrées somme toute assez rapidement et au juge qui ne voulait surtout pas l’empêcher de voyager.

Je pense aux hommes en repli et je me demande s’ils comprennent que cette bataille qui est faite aux femmes, elle entrave aussi leur plaisir et leur liberté qu’ils viennent chercher dans le lit et les reins d’un type de filles qu’on essaie d’effacer. Aujourd’hui, je souhaite dire aux hommes que la lutte contre le patriarcat, c’est aussi la leur.