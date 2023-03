L’imagination de Jean-François Lisée

Dans sa chronique du 4 mars, Jean-François Lisée laisse entendre que j’ai tendu un vilain piège aux autres partis politiques lorsque j’ai déposé une motion pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Je suis soufflée par l’imagination débordante de M. Lisée.

À lire M. Lisée, on croirait que je me suis arrangée secrètement avec la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et le Collectif 8 mars pour introduire en catimini un tout nouveau concept dans la motion et que j’aurais caché aux autres son impact juridique dans l’objectif de nourrir la bataille contre la loi 21 [Loi sur la laïcité de l’État].

Il voit une « stratégie concertée » (pourquoi pas un complot tant qu’à y être !) là où il n’y a qu’une procédure normale et habituelle d’adoption de motions à l’Assemblée nationale. Étonnant de la part d’un ancien élu qui devrait savoir comment ça marche. Au risque de le décevoir, l’histoire que je vais raconter est bien plus banale que sa chronique digne d’un film de Sherlock Holmes.

Cette année, avec l’accord des autres partis, c’est Québec solidaire qui disposait de l’initiative de déposer une motion pour souligner la Journée du 8 mars. Sachant cela, le Collectif 8 mars, composé d’organisations syndicales et féministes représentant près de 800 000 membres, m’a contactée pour que ses représentantes soient présentes à un point de presse transpartisan précédant le dépôt de la motion, comme c’est souvent la pratique.

Le Collectif a rédigé la motion qui a été envoyée à l’avance à la Coalition avenir Québec (CAQ), au Parti libéral du Québec (PLQ) et au Parti québécois (PQ). Le mot intersectionnel s’y trouvait et personne n’a rien dit. Tous les partis, sauf la CAQ, ont accepté de participer au point de presse conjoint avec le Collectif.

Contrairement à ce qu’affirme M. Lisée, l’intersectionnalité n’est pas un nouveau concept. Françoise David nous rappelle que déjà en 1995 lors de la marche Du pain et des roses, les féministes affirmaient qu’il fallait nous préoccuper de la diversité des femmes : « femmes appauvries, les aînées seules et démunies, les femmes racisées, les femmes autochtones, celles qui vivent avec un handicap, etc. »

L’intersectionnalité, c’est prendre en compte le fait que les femmes issues des minorités gagnent en moyenne 59 % du salaire des hommes, comparativement à 89 % pour l’ensemble des femmes.

Ce concept est tellement répandu que la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 déposée par la CAQ en juin dernier contient 13 occurrences du mot « intersectionnelle ».

Comment se fait-il qu’il y a un an, ce concept était judicieux au point de le mettre dans un document officiel du gouvernement à 13 reprises, et qu’un an plus tard, il soit honni par le même gouvernement ?

Martine Biron elle-même mentionne dans une entrevue parue dans Le Soleil du 3 mars que son refus de l’intersectionnalité n’a rien à voir avec la loi 21. Elle aurait donc très bien pu accepter de l’inclure dans la motion en cohérence avec la Stratégie pour l’égalité sans que cela vienne en contradiction avec la loi 21.

S’il y a un piège dans toute cette histoire, c’est celui que la CAQ s’est tendu à elle-même en refusant d’adopter la motion.

Quant à Jean-François Lisée, je ne comprends pas son désir de rejouer dans le même film que celui de 2018, lorsqu’en plein débat des chefs, il a demandé à Manon Massé qui était le « vrai chef » de Québec solidaire. Ce n’est pas la première fois que M. Lisée essaie d’induire la population en erreur sur les « motivations réelles » de Québec solidaire.

Force est de constater qu’en 2023, son imagination continue à lui jouer de bien mauvais tours.

Réplique du chroniqueur

Chère Ruba Ghazal, restons proches des faits. Vous ne niez pas que le concept d’intersectionnalité est utilisé par la Fédération des femmes du Québec en cour pour invalider la loi sur la laïcité. Vous ne niez pas que la FFQ souhaitait le voir apparaître dans la motion que vous avez présentée. Vous ne niez pas qu’en adoptant cette motion, l’Assemblée nationale en aurait reconnu pour la première fois l’existence par un acte du Parlement. Vous ne niez pas que cela aurait été utilisé en cour contre la Loi sur la laïcité de l’État. Vous ne niez pas que vous n’avez pas mentionné ce fait aux autres parlementaires. C’est tout. Bien respectueusement, Jean-François Lisée