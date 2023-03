Inaccessibles étoiles

La question de l’évaluation des films par le prisme de la remise d’étoiles est une vieille habitude des médias… et de l’industrie touristique (invention française de juin 1937), qui en a multiplié les applications pour se décliner en fourchettes, toques et autres symboles de reconnaissances. Mais si le guide Michelin, pour n’en citer qu’un, peut exercer une influence calculable sur la fréquentation des établissements épinglés, peut-on appliquer le modèle aux films et aux jugements attribués par les journalistes et les critiques ?

En 1928, la même année où fut inventé le système des étoiles pour noter les films, le poète Ezra Pound affirmait que l’augmentation du nombre de prix décernés dans le domaine des arts reflétait une incapacité à faire preuve d’esprit critique.

Pound estimait que le prestige du prix éclipsait les autres mérites que l’oeuvre d’art pouvait avoir. Selon lui, l’ensemble du système d’attribution des prix « appartient à une époque sans esprit critique ; c’est l’acte de personnes qui, après avoir appris l’alphabet, refusent d’apprendre l’orthographe » (cité par James Cowley, The Observer, 22 octobre 2006). Au XXIe siècle, les prix et les étoiles abondent. Les milliers d’étoiles décernées aujourd’hui aux films le sont par d’innombrables médias qui transforment le monde de l’art en une version du monde du sport. Les pronostiqueurs et les critiques choisissent les favoris et les outsiders, et vont crescendo avec le nombre maximum d’étoiles.

Cette convergence de l’art et du commerce est-elle un signe de décadence culturelle ? L’abondance des attributions d’étoiles dévalorise-t-elle le film lui-même ? Le battage publicitaire autour de la « stellarisation » peut susciter des attentes trop élevées pour un film. Mais quel sérieux peut-on accorder à l’attribution des étoiles ? La gloire d’être estampé ou noté peut rapidement s’estomper.

Le jugement de la valeur d’une oeuvre cinématographique implique une réflexion qui s’accorde avec la sensibilité de celui ou celle qui l’exprime. Il est donc affaire de goût, dont le philosophe Kant disait qu’il est « la faculté de juger un objet ou un mode de représentation, sans aucun intérêt associé, et ce, sur la foi de la satisfaction ou du déplaisir éprouvé. On appelle beau l’objet d’une telle satisfaction » (Critique du jugement). Nous en revenons aux marques de cette satisfaction — qu’elle soit gustative ou esthétique — traduite en notes, symboles ou pouces levés. Il n’y a aucune règle ni loi qui préside à cet étiquetage, et que je sache, il n’existe pas de papilles cinématographiques qui permettent de savourer la qualité d’un film de sorte que soit transmise sa valeur universelle.

Il n’en demeure pas moins que la tendance générale veut nous faire croire que ces balises hiérarchiques sont nécessaires à l’appréciation du jugement et qu’elle est le reflet de critères déterminants. Or, citant à nouveau l’homme de Königsberg, la recherche « du critérium universel du beau est une entreprise stérile, car ce que l’on recherche est impossible et en soi-même contradictoire ». Que dire, sinon que ce sont d’inaccessibles étoiles.