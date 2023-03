Si l’UNEQ vend un rêve, c’est celui de la solidarité

La raison d’être de notre union se résume en un mot : solidarité.

La solidarité implique de faire cause commune pour améliorer les conditions socioéconomiques d’un groupe. La solidarité implique l’entraide et la coopération, ainsi qu’une assistance mutuelle. La solidarité est un engagement visant à faire prévaloir l’équité et la justice sociale pour toutes et tous.

C’est pour servir cette justice sociale et le bien commun des artistes de la littérature que l’équipe et le conseil d’administration de l’UNEQ se sont battus sans relâche depuis plus de 30 ans afin de faire réviser la Loi sur le statut de l’artiste, obtenant enfin le 3 juin 2022 le mandat historique de pouvoir entreprendre des négociations d’ententes collectives avec les maisons d’édition, les diffuseurs et les producteurs.

À quoi serviront ces négociations ? À obtenir des conditions de travail décentes pour toutes les autrices et tous les auteurs. À leur assurer une rémunération équitable pour leurs prestations et leur travail d’écriture, des conditions contractuelles respectueuses, sans clauses abusives, ainsi qu’un filet social décent. À mettre fin au harcèlement et au déséquilibre de pouvoir. À faire en sorte que les écrivaines et les écrivains ne soient plus jamais seuls face à une maison d’édition pour négocier un contrat de gré à gré, mais bénéficient de la force du groupe.

Il est vrai que ces négociations exigeront du temps, des ressources humaines et financières. D’où la proposition d’établir une contribution des autrices et des auteurs sous forme de cotisations, comme le font d’ailleurs tous les syndicats. Le chemin a beau s’annoncer long et cahoteux, est-ce une raison pour abandonner dès la ligne de départ ?

Le conseil d’administration de l’UNEQ a mis sur pied un comité consultatif composé d’écrivaines et d’écrivains aux opinions diversifiées pour étudier cette question, parmi lesquels comptait Sophie-Luce Morin. Contrairement à ce que Mme Morin avance dans la lettre ouverte qui m’a été adressée cette semaine, les règles de ce comité étaient connues de toutes et de tous. Le communiqué de presse du 18 janvier dernier précisait ceci : « L’UNEQ mettra donc en place un comité consultatif dans les prochains jours afin de permettre aux membres de participer au processus de détermination des modalités des cotisations syndicales. » Jamais le comité n’a eu pour vocation de déterminer si oui ou non des cotisations devaient être mises en place ; il s’agissait plutôt de réfléchir à différents modèles si elles étaient instaurées.

Sophie-Luce Morin affirme également que « [c]es négociations seront donc en grande partie payées par les écrivains qui gagnent le plus. Or, cette minorité n’a pas besoin de ces améliorations puisqu’elle bénéficie déjà de contrats dépassant les exigences d’un contrat type ».

Autrement dit, pourquoi les plus riches paieraient-ils pour les plus pauvres ? C’est le principe même de la solidarité : l’entraide, la coopération, le soutien mutuel, le bien commun. Oui, les plus riches contribueront davantage que les plus démunis, mais si un jour ces écrivaines et écrivains nantis venaient à connaître la précarité ou à être aux prises avec un litige, elles et ils pourraient à leur tour bénéficier des avantages des ententes collectives et du soutien de leurs pairs.

Une autre affirmation m’a fait sourciller : « Tout compte fait, et pour plusieurs années à venir, ces nouvelles possibilités syndicales ne serviront probablement qu’à un groupe : les employés de l’UNEQ, dont le nombre augmentera au fil des négociations. » Comme si l’équipe de l’UNEQ avait déployé tous ces efforts pour son propre compte ! C’est nier le dévouement exceptionnel du directeur général et de ses collaboratrices, qui se consacrent corps et âme à la défense des autrices et des auteurs, en dépit des nombreux obstacles et de la violence de certains propos qui sont proférés à leur endroit sur les réseaux sociaux depuis trois mois.

Enfin, Sophie-Luce Morin va jusqu’à remettre en question la nouvelle Loi sur le statut de l’artiste, prétendant que « si l’UNEQ avait présenté clairement les enjeux réels de ces négociations collectives, ce projet d’accréditation serait mort au feuilleton ». Je m’interroge là encore. La perspective de devoir contribuer de 25 $ à 50 $ pour chaque tranche de 1000 $ de revenus rend-elle à ce point la philosophie du « chacun pour soi » plus attrayante ? Si oui, c’est que nous avons vraiment des visions différentes du bien commun.

Les autrices et les auteurs membres de l’UNEQ choisiront le 29 mars prochain, à l’occasion de notre assemblée générale extraordinaire, la vision qui leur paraît la plus juste, la plus constructive et la plus équitable.