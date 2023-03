TikTok… et les autres

L’appel de nos gouvernements pour que les employés des États du Québec et du Canada ferment obligatoirement leurs applications TikTok de leurs outils de travail, téléphones et ordinateurs, est certes légitime et pertinent. Selon plusieurs études, nous savons maintenant que l’accès à nos données ouvre la porte à pénétrer l’enceinte d’un ensemble d’informations privées et confidentielles de nos États. En ce sens, il faut être prudent dans un contexte où nous avons pris connaissance des activités d’espionnage du gouvernement communiste chinois. Les ballons-espions, l’ingérence chinoise dans les élections canadiennes nous confirment que nous avons affaire à une véritable stratégie.

Dans un livre publié récemment par Nathalie Loiseau, députée européenne et ancienne diplomate et ministre française, La guerre qu’on ne voit pas venir (Éditions L’observatoire), celle-ci révèle à quel point la Chine mène une véritable stratégie d’influence dans les pays démocratiques. Ainsi, on y apprend qu’un réseau de 547 comptes artificiels en provenance de Chine ont été utilisés pour intervenir aux États-Unis sur les sujets suivants : les inégalités raciales, le port d’armes, la COVID-19 ou les violations des droits de la personne au Xinjiang. (Source : Center for Information Résilience, ONG britannique. Août 2021). L’objectif avoué est de déstabiliser nos démocraties.

Mais la Chine n’est pas le seul État autoritaire à se livrer à de telles stratégies. C’est ainsi que la Russie et l’Iran se livrent à de telles manoeuvres. Nous savons que de telles opérations de manipulation de l’opinion publique ont existé lors du référendum pour l’avenir du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. Idem, lorsque Facebook a cédé à Cambridge Analytica nos données personnelles en 2014 afin d’aider certains partis politiques à développer leurs stratégies électorales.

Plus récemment, le journal Le Monde révélait également qu’une entreprise opaque, Team Jorge, basée en Israël, propose des services professionnels de désinformation dans l’unique but de déstabiliser des entreprises concurrentes, des organisations et des États. La lutte entre la désinformation et l’information est le combat du XXIe siècle, ai-je écrit dans mon livre Les barbares numériques. Ces jours-ci, l’actualité soutient clairement cette proposition.

En revanche, si on s’attaque sévèrement à TikTok, il est paradoxal que nous ne nous posions aucune question sur l’accès à nos données que nous avons naïvement confié à l’ensemble des géants numériques américains. Et ce, sans aucune méfiance de notre part ni aucun débat public sur les conséquences. Ces entreprises, Google, Apple, Meta/Facebook, Amazon et Microsoft sont même devenues des partenaires dans la gestion de nos données.

Ainsi, en juin 2021, le gouvernement du Québec a accordé un contrat de 10,5 millions de dollars à Amazon Web Services pour des services infonuagiques afin de « favoriser la transformation numérique des organisations gouvernementales. » L’État québécois paie donc pour sa dépendance à Amazon en lui donnant un accès privilégié à ses données gouvernementales. Le ministre responsable de la protection des renseignements personnels, Éric Caire, déclarait alors qu’on ne devait pas craindre l’offre d’Amazon, car l’entreprise avait fait ses preuves en matière de cybersécurité. En sommes-nous certains ?

Au moment où nous craignons la manipulation de l’opinion publique et de nos élections par TikTok, nous devrions, à mon avis, élargir davantage le débat. Est-il normal que nos États confient à des entreprises étrangères la gestion de nos données ?