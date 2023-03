En l’honneur du quartier des artistes

En quoi l’édifice situé au 1, avenue Van Horne Ouest peut-il être considéré comme patrimonial ? Trois critères concernant son histoire, son architecture et son environnement s’appliquent à cette fin. Du point de vue historique, cet entrepôt, érigé en 1924 le long d’un chemin de fer du Canadien Pacifique, témoigne bien à sa façon de l’industrialisation de la ville de Montréal au début du XXe siècle. Oeuvre des entrepreneurs Duquette et Patenaude, il ne se distingue guère du point de vue architectural pour la notoriété de ses concepteurs, mais davantage par sa forme imposante et irrégulière imputable à l’exiguïté de son site. Mais c’est surtout comme bâtiment repère dans l’environnement qu’il se démarque comme édifice patrimonial : il projette l’image d’un paquebot arrimé au début du quartier du Mile End, lequel fait partie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Cet édifice patrimonial doit aujourd’hui être utilisé à d’autres fins que celles de l’entreposage. Comme le souhaitent des citoyens du quartier du Mile End, l’idéal serait de le reconvertir en un immeuble de logements sociaux et communautaires. Malheureusement, les schémas d’aménagement de l’arrondissement ne permettent pas la construction de logements près des voies ferrées. Pour sa part, le propriétaire de l’entrepôt, Rester inc., veut le recycler en espaces de bureaux et y installer un hôtel de luxe. Pour ce qui est d’y aménager des espaces de bureaux, c’est de l’ordre du possible. Mais y insérer un hôtel de luxe risque de s’avérer un échec prévisible, car le quartier, malgré ses qualités, n’offre guère d’attraits comparables à ceux dont profitent les hôtels de luxe au centre-ville montréalais.

S’inspirer du Mile End

Comme le révèle son histoire, le quartier du Mile End peut être considéré à Montréal comme le quartier des artistes. Cinéastes, écrivains, musiciens, peintres et autres artistes y ont vécu ou y sont présents. Cette réalité particulière pourrait s’inscrire dans cet édifice patrimonial. Ainsi, à part certains commerces utiles au voisinage, l’immeuble pourrait être voué, en parallèle à des espaces de bureaux, à des locaux pour des antiquaires, des cinéastes, des ébénistes, des peintres et d’autres artistes. Les étages au sommet du bâtiment, lesquels offrent une vue panoramique sur les quartiers avoisinants, pourraient par contre accueillir un hôtel de type auberge, muni d’un restaurant dont profiteraient les locataires de l’immeuble. Au cours de la belle saison, ce restaurant pourrait occuper une partie du toit de l’édifice adjacente à son imposant château d’eau, créant ainsi une terrasse qui s’avérerait plutôt unique en son genre à Montréal.

Dans leur état actuel, les façades du 1, avenue Van Horne Ouest possèdent une fenestration très limitée propre à son usage d’entrepôt. Le recyclage de l’immeuble pour y aménager des espaces de bureaux, des locaux pour artistes et un hôtel nécessitera évidemment d’ouvrir davantage ses façades à la lumière naturelle. Comme l’ensoleillement s’avère plus présent du côté ouest du bâtiment, les espaces de bureaux et les locaux qui en auront le plus besoin devront être placés de ce côté-là, avec des fenêtres pertinentes. Pour les autres qui en auront moins besoin, par exemple ceux occupés par des antiquaires, il sera préférable de les installer du côté est de l’immeuble avec des fenêtres de formes différentes. Si elle est bien programmée, la recomposition de ces façades contribuera à rendre l’architecture de l’édifice encore plus attirante et enrichira sa valeur patrimoniale, de quoi bien l’inscrire dans le caractère évolutif du quartier des artistes du Mile End.