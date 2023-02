Le piéton, marginalisé de nos sociétés modernes

Le mot piéton selon Le Petit Robert : Personne qui circule à pied. Le mot peut aussi être employé comme adjectif pour qualifier une rue piétonne. Au cours de nos vies, nous sommes tous et toutes piétons, que ce soit pour nous rendre au travail, à l’école, chez le voisin ou au parc du quartier.

Cependant, le piéton mène une vie parsemée d’embûches. L’aménagement de nos milieux de vie, au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, rend chaotiques et dangereux (le mot est faible) les déplacements des personnes qui circulent à pied. Il s’agit même d’un cauchemar pour plusieurs d’entre nous.

Nos villes font régner l’auto comme la reine partout où elle se trouve grâce à de longs boulevards et à des rues résidentielles aussi larges qu’une autoroute. Les poids lourds peuvent transiter en plein milieu de nos centres-villes en faisant gronder leur puissant moteur à toute heure du jour ou de la nuit. En saison estivale, les voitures de luxe défilent jusque dans les plus petites rues à sens unique pour montrer leurs plus beaux atours à je ne sais qui.

Comble de l’omniprésence de ces créatures motorisées, la personne qui circule à pied doit patienter de longues minutes aux intersections pour les laisser déambuler. Le piéton, lui, attend patiemment son petit bonhomme blanc. Le décompte est parfois si court qu’il force une personne âgée à passer en mode turbo, au péril de sa vie. La traversée peut s’avérer encore plus périlleuse si un amoncellement de neige ou une plaque de glace se trouve au même endroit que le passage piétonnier. Que ce soit par une pluie battante, un vent glacial et humide ou un soleil de plomb, le piéton doit impérativement attendre son tour. Il ne faudrait surtout pas interrompre le trafic automobile de peur de subir les foudres des automobilistes et de se les mettre à dos.

Dans les villes et les villages, des trottoirs sont situés si près de la route que les véhicules effleurent les piétons, jeunes ou plus âgés. En d’autres cas, les aménagements piétonniers sont tout simplement inexistants.

De plus, il lui est fortement suggéré de circuler sur les trottoirs, même lors d’importantes chutes de neige pour éviter une collision avec un véhicule ou de subir une envolée lyrique remplie de mots d’église. Il doit également faire face à de multiples agressions contre sa personne, comme être aspergé d’eau par un automobiliste, endurer le bruit des poids lourds, voitures, motos, engins de chantier et être éclaboussé par notre gadoue en hiver.

Ensuite, les routes sont nettoyées bien avant les trottoirs et les pistes cyclables. Malheureusement, on ne peut encourager la mobilité active quand les infrastructures ne sont tout simplement pas disponibles et sécuritaires.

J’aimerais vous dire qu’il s’agit d’une caricature, mais c’est la réalité.

Heureusement, des dizaines de solutions existent pour rendre la vie des personnes qui circulent à pied nettement plus agréable. Elles peuvent rendre les milieux urbains plus sécuritaires, propres et centrés sur le bien-être humain.

Il serait tout à fait judicieux (et urgent) de mettre en oeuvre des politiques publiques mettant le piéton au centre des besoins, comme c’est le cas pour le développement du transport collectif. Ces dernières devraient inclure des indicateurs de performance et de suivi quant au niveau de piétonnisation. Ils devraient englober autant la qualité des infrastructures que le nombre d’aménagements sécuritaires. Ensuite, les zones urbaines de haute densité — en l’occurrence les centres-villes — devraient être accessibles uniquement aux piétons pendant la période estivale au minimum. Cette mesure aurait un fort impact sur la réappropriation de l’espace urbain par ceux et celles qui l’habitent. La vitalité urbaine serait potentiellement nettement meilleure également.

Pour une question de sécurité et de saine cohabitation avec tous les autres usagers de la route, la limite de vitesse dans les milieux urbains devrait être abaissée à 40 km/h, voire à 30 km/h. Les automobilistes qui roulent au-dessus de la limite permise demeurent beaucoup trop nombreux. Le transit routier devrait circuler uniquement en périphérie des centres urbains, comme c’est le cas dans plusieurs villes européennes. Cela pourrait éviter des tragédies trop nombreuses à Montréal au cours des dernières semaines, y compris celles impliquant de jeunes enfants.

Afin d’inciter les gens à circuler à pied, les infrastructures doivent être bonifiées et adaptées à toute la population, comme davantage de bancs pour les aînés et davantage de modules de jeux urbains pour permettre aux enfants de profiter de la vie urbaine… loin des écrans. Voyez-vous, les solutions sont à portée de main, mais il manque le courage d’agir et de provoquer le changement. Rappelons-nous que plus la population se déplacera à pied, meilleure sera la santé physique et mentale de tout un chacun.