Gatineau manque à ses obligations en matière d’itinérance

Le Deuxième portrait de l’itinérance au Québec, publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en 2022, affirme qu’entre 2018 et 2021, on a observé une « augmentation notable du nombre de personnes en situation d’itinérance, particulièrement à Montréal et à Gatineau ». À Gatineau, selon le MSSS, cette augmentation a été substantielle durant la pandémie de COVID-19, la demande en hébergement d’urgence ayant augmenté de 18 %.

Malgré cette augmentation notable, il n’existe qu’un seul refuge dans la région, le Gîte Ami, lequel dispose de seulement 59 places en hébergement d’urgence. Il n’existe aucun hébergement d’urgence spécifiquement pour les femmes en situation d’itinérance.

Jusqu’en 2021, la Ville de Gatineau, assistée de son service de police, démantelait les campements organisés par les personnes en situation d’itinérance. Depuis deux ans, ce démantèlement aurait été remplacé par un « ménage » mené à l’aide de pelles mécaniques et de camions et durant lequel les effets personnels qui ne sont pas retirés du site sont détruits ou jetés.

Pour la Commission canadienne des droits de la personne, ce ménage pose les mêmes problèmes que le démantèlement. En effet, en l’absence de places suffisantes dans les refuges, cette pratique est une violation des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, et reconnus par des décisions judiciaires récentes dans plusieurs provinces.

Face à l’absence de places en hébergement d’urgence, la Ville et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), en collaboration avec des organismes communautaires, ont ouvert une halte-chaleur. Or le lieu ne répond pas aux besoins des personnes, en plus d’être insalubre.

Au courant du mois de janvier, les toilettes étaient bouchées, et aucun plombier n’a accepté d’intervenir ; une situation à laquelle la Ville et le CISSSO ont choisi de ne pas remédier. Une odeur insupportable d’excrément a été le quotidien des personnes utilisatrices et qui travaillent à la halte-chaleur pendant plus d’un mois. Pour remédier à l’absence de toilettes fonctionnelles, des toilettes chimiques ont été installées à l’extérieur, dans des conditions hivernales ayant atteint les moins 40 degrés.

Le 13 février dernier, une fuite d’eau a forcé l’évacuation des personnes se trouvant à la halte-chaleur. Un autobus du Service de transport de l’Outaouais a été nolisé afin d’y loger temporairement les personnes évacuées. Les autorités prétendaient n’avoir trouvé aucune autre solution, malgré les suggestions provenant des organismes de la région. Cette situation déplorable, qui contrevient aux droits de la personne les plus élémentaires, a pris fin le 15 février.

Des expériences antérieures de catastrophes naturelles à Gatineau démontrent pourtant que la Ville et le CISSSO peuvent mobiliser rapidement des ressources. Depuis 2017, ces autorités ont géré une tornade, deux inondations, en plus de la pandémie de la COVID-19. Dans ces situations inattendues, ces autorités ont trouvé rapidement des solutions ne mettant pas en péril la vie, la liberté et la sécurité des personnes. Doit-on en conclure qu’aux yeux des autorités publiques, certaines vies valent plus que d’autres ?

La Ville de Gatineau a annoncé la fermeture de la halte-chaleur en mai prochain sans présenter de plan de réouverture dans d’autres locaux, encore moins de plan de construction de logements sociaux, qui constitueraient pourtant une solution durable. Le CISSSO se décharge de toute responsabilité, la renvoyant plutôt, comme c’est souvent le cas, aux organismes communautaires, qui manquent déjà de ressources et de moyens. En l’absence de solution viable, les personnes en situation d’itinérance n’auront d’autre choix que de dormir dans la rue ou de se constituer de nouveaux campements, ce qui menace leur survie et augmente les risques de leur judiciarisation.

L’absence de volonté de la Ville et du CISSSO de trouver des solutions durables et d’offrir des conditions qui ne portent pas atteinte aux droits des personnes en situation d’itinérance dénote une évidente discrimination basée sur le statut social. Elle révèle aussi l’inquiétant désengagement de l’État à l’égard de ses propres obligations en matière sociale, qu’il est de notre devoir de dénoncer.

*Ont cosigné ce texte:



