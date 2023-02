Lettre à un petit-fils du hockey junior

J’ai pris connaissance par les médias des sévices dont tu as été victime durant ton entraînement au hockey junior. J’en ai été d’autant plus horrifiée que trop d’adultes qui ont ou avaient la responsabilité de ta formation étaient au courant et se comportaient comme s’ils approuvaient ces gestes sadiques perpétrés sur toi.

Je pense à toi depuis, et j’aimerais, si tu le permets, partager avec toi quelques-unes de mes pensées au sujet de ce qui t’est arrivé.

En tout premier lieu, nommons par son nom ce que tu as subi : tu as été et/ou es une victime de rituels initiatiques sadiques. Il faut que tu saches que ces actes barbares perpétrés sur des jeunes hommes comme toi ne datent pas d’hier ; ils remontent à la nuit des temps. Ils ont été instaurés dans le but de construire l’image de l’homme fort, insensible et courageux, au-dessus de toute souffrance.

Cette tradition millénaire a toujours eu pour premier objectif d’assurer la pérennité du mythe de la virilité : le vrai homme, capable de mourir et de tuer pour sa patrie sans état d’âme. Tu comprends, on préparait les jeunes pour en faire de vaillants guerriers, qui par leur bravoure serviraient leur patrie, sans oublier leurs dirigeants qui, eux, recevraient décorations et honneurs pour la bravoure des jeunes.

As-tu remarqué qu’on décore et érige des monuments aux généraux des guerres alors que les soldats, eux, ceux qui ont servi de chair à canon sur le champ de bataille, n’auront droit qu’à un monument collectif « au soldat inconnu » ? As-tu pensé que, pour le courage qu’on a voulu t’inculquer par ces sévices, les probabilités sont que tu feras partie de ces soldats inconnus ?

Au cours de cet entraînement, tout comme tes ancêtres de civilisations antérieures, tu as été soumis à des rituels asservissants et dégradants dans le but de faire de toi un être programmé et soumis à la hiérarchie, celle de tes supérieurs actuels et futurs et celle des valeurs que cette hiérarchie préconise : être le plus fort et vaincre sans merci plus faible que toi.

Inutile d’ajouter que la contrepartie de cet axiome est sans appel : celui qui se plaint ou dit souffrir de maltraitance n’est pas un vrai homme ; il n’est qu’une mauviette, l’attribut le plus honteux pour tout jeune homme qui, en plus, s’interrogera sur sa véritable identité masculine.

N’oublie pas que d’être le plus fort servira avant tout à la célébrité de tes dirigeants. Toi et tes copains du hockey avez sûrement rêvé de devenir une étoile du hockey, objet d’admiration pour tous. Maurice Richard, Jean Béliveau et Guy Lafleur font partie de nos héros nationaux et tu as bien raison de les admirer.

Marqués à jamais

Cependant, il est aussi vrai que vous ne deviendrez pas tous aussi célèbres qu’eux, aussi vrai que vous tous serez marqués à jamais par les humiliations et sévices subis. Ces châtiments, pour ta simple survie, tu tenteras de les oublier. Eux ne t’oublieront pas. Camouflés au fond de toi, ils reviendront un jour à la faveur d’un événement quelconque, se présentant sous les formes les plus diverses ou inattendues. Ils seront alors très nuisibles pour toi et les tiens.

Ces formes diverses pourront être des bouffées d’angoisse, de panique, de rage soudaine, de pensées suicidaires, de violence destructrice, ou encore des problèmes médicaux de nature psychosomatique. Entre-temps, tu éprouveras peut-être des difficultés dans ta vie : dans tes relations interpersonnelles amoureuses, parentales, peut-être. Tenteras-tu de les noyer dans l’alcool, dans la drogue, dans un travail compulsif ?

Tout ceci pour t’encourager à te diriger vers les ressources sociales et psychologiques dont tu auras besoin pour te guérir des traumatismes dont tu as été victime, pour redevenir un humain à part entière, et non pas tronqué des ressources humaines précieuses que sont ta sensibilité et ton empathie.

Donc, jeune homme, contribue à briser la chaîne de sadisme qu’une culture masculine millénaire t’a inculquée. Briser cette chaîne meurtrière de notre évolution représente tout un défi. Tu feras partie de ceux qui auront contribué à commencer à y mettre fin. C’est là que tu seras vraiment un héros pour la société.

Avec tous mes voeux pour le courage que cette démarche requerra de ta part,

Une grand-mère soucieuse de la paix en ce monde