Les bibliothèques publiques, protectrices de la liberté d’expression

Il serait inconcevable de se rendre compte qu’une copie physique ou numérique d’un livre que l’on cherche à notre bibliothèque publique a été proscrite. Pourtant, ce n’est pas le cas partout dans le monde. De nombreuses oeuvres sont encore censurées pour les propos et les idées qu’elles véhiculent. Juste ce mois-ci, on apprenait qu’un livre d’Élise Gravel, une autrice d’ici, Le rose, le bleu et toi ! qui aborde de manière ludique les stéréotypes de genre, a été interdit dans plusieurs écoles américaines. Ainsi, quand on s’intéresse à l’accès aux oeuvres de tout genre, on constate bien vite que cette liberté intellectuelle n’est pas un droit acquis : on doit poursuivre la lutte contre la censure.

En cette Semaine de la liberté d’expression (du 19 au 25 février), les bibliothèques publiques souhaitent rappeler qu’elles sont des actrices de premier plan pour défendre avec vigueur cette liberté intellectuelle. La censure ne date pas d’hier ; que ce soit de mettre des livres à l’index, cesser leur impression, déconseiller leur lecture ou pire… brûler les ouvrages controversés.

Cela s’est même produit, encore l’automne dernier, aux États-Unis. Plusieurs ouvrages portant sur des enjeux LGBTQ+ ont été accusés de corrompre les jeunes, tout comme la saga Harry Potter et la saga Twilight, toutes deux accusées de satanisme et d’hérésie. Même Où est Charlie s’est vu censuré ! Le plus inquiétant, c’est que cette purge se propage, bloquant une ouverture sur le monde et une exposition aux réalités sociales qui ne sont que bénéfiques.

Une expertise contre la censure

S’opposant à cette censure, les bibliothèques publiques québécoises peuvent servir de guides pour répondre aux besoins de leurs usagères et de leurs usagers. Elles sont là pour présenter la pluralité des collections et des activités en ces lieux de savoir et pour défendre des perspectives diverses et inclusives. Les bibliothèques publiques offrent des services, des ressources et des documents libres de censure, de tous types et sur tous supports à toute la communauté où elle est établie, sans exception, dans le but de répondre à ses besoins en matière d’information, de connaissance, de culture, d’éducation et de littératie.

Animées par la liberté intellectuelle, qui soutient la vitalité démocratique de la société québécoise, nos bibliothèques sont essentielles contre toute tentative ou tout acte de censure. Elles doivent pouvoir présenter différentes réalités sociales sans manifester aucune attente envers les personnes qui accèdent aux sources d’information et aux oeuvres culturelles offertes en leurs lieux.

Au contraire, leur pouvoir est d’incarner cette ouverture sur le monde, à l’image des diverses communautés fréquentant les bibliothèques. Elles créent des lieux de vie inspirants pour l’ensemble de la communauté dont elles reflètent fidèlement la spécificité et l’évolution.

Leur personnel est formé et apte à conseiller la population, à répondre à ses questions, à l’informer sans tabou et à favoriser un apprentissage de qualité tout au long de la vie. L’accès du public à des oeuvres abordant des sujets sensibles et délicats se situe au coeur de l’action des bibliothèques publiques et il peut avoir confiance en l’expertise de leurs équipes.

Animée par ces convictions, l’Association des bibliothèques publiques du Québec est fière de défendre la liberté d’expression au sein de ses établissements membres et de lutter contre une censure qui ne ferait qu’entraver son mandat d’ouverture sur le monde.

Ainsi, en se rendant à leur bibliothèque de quartier, les usagères et les usagers auront accès aux oeuvres d’imagination, à la découverte, à l’apprentissage, au savoir, à la pratique culturelle et à l’expérimentation. Que ce soit pour un tome d’Harry Potter, un roman de François Blais ou un livre d’Élise Gravel, ils obtiendront en toute liberté le choix et la possibilité de l’emprunt.