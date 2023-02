Quand étudier rime avec précarité

Je m’adresse d’abord à vous, Monsieur le Premier Ministre Legault, vous qui êtes à la tête de notre province, vous qui avez été élu par les Québécois et Québécoises pour représenter notre peuple. Mais j’écris aussi cette lettre pour donner une voix à tous ceux et à toutes celles qui, comme moi, se retrouvent dans une situation précaire du fait de leur statut d’étudiant ou de jeune professionnel. À vous, je dis : laissez ce texte vous ragaillardir, laissez-le confirmer et asseoir vos revendications, qui sont aussi les miennes. Elles sont plus que fondées.

J’ai 22 ans, je suis étudiant en littérature à l’Université du Québec à Montréal. Je vis dans l’arrondissement de Rosemont, en colocation. La chambre où je loge me coûte 602 $ mensuellement. Mes parents ne disposent pas d’un revenu suffisamment élevé pour contribuer à mes études. De fait, l’aide financière aux études (AFE) m’alloue un montant pour payer les frais exorbitants d’un semestre universitaire à temps plein.

En raison de l’inflation, je travaille dans un café pour joindre les deux bouts, car les montants alloués par l’AFE sont désormais insuffisants. Cet été, j’ai travaillé tel un forcené pour payer mes factures. Maintenant, l’aide financière aux études m’a coupé des montants parce que j’ai trop travaillé. Comprenez, M. Legault, que ces heures supplémentaires se voulaient compensatoires à cette hausse des prix à la consommation.

Et cette hausse ne semble pas cesser de progresser. Je baigne dans une communauté étudiante où il faut prioriser le travail aux études si l’on veut tout juste payer son loyer et bien manger. Il faut à présent travailler dans les métiers à pourboire pour arriver à la fin du mois, parce que les emplois traditionnels ne suffisent pas. Il faut faire des heures supplémentaires, travailler de nuit, avoir deux emplois, mettre de côté ses études, se rationner plus que jamais. D’aucuns même envisagent le travail du sexe.

Entre-temps, est-il permis de rêver ? Pouvons-nous nous permettre les voyages, les sorties aux restaurants, les excentricités consolantes ? L’heure n’est plus aux festivités. L’état de notre société n’encourage pas le moins du monde à s’engager dans un parcours universitaire. Ne vous étonnez pas que les inscriptions baissent dans les universités.

M. Legault, désillusionnez-vous, la crise du logement est bien réelle, dans ce berceau de la communauté étudiante qu’est Montréal. Rendez-vous compte de la précarité financière qui va de pair avec la condition de vie d’un étudiant. Comprenez l’inadéquation entre les montants alloués par l’AFE et les besoins financiers réels des étudiants.

Montrez que vous pensez à nous, que vous réalisez les difficultés liées aux études, que vous souhaitez nous aider. Bonifiez les montants alloués aux personnes étudiantes, augmentez le salaire minimum à un niveau qui s’ajuste à l’inflation, prenez des mesures concrètes pour contrer la hausse des loyers à Montréal.

Si tout cela, c’est trop vous demander, tâchez au moins de nous montrer que vous nous comprenez, que nous ne sommes pas des laissés-pour-compte, qu’en tant que premier ministre du Québec, vous êtes là pour nous. Mais qui suis-je pour demander ? Certainement pas une voix solitaire ; je parle en tout état de cause de mon milieu. Au Québec, les personnes étudiantes souffrent de leur condition précaire. Alors, M. Legault, qu’attendez-vous pour passer à l’action et nous aider ?