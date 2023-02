Savoir tirer profit de la pénurie de main-d’oeuvre

L’un des mots-clés les plus cités de 2022 a certainement été « pénurie ». Pénurie de certains médicaments, pénurie de certains produits ou d’aliments, mais surtout pénurie de main-d’oeuvre.

Cette dernière a causé de nombreux maux de tête aux gestionnaires, que ce soit des entreprises privées ou des organismes publics. Les effets pervers de la pénurie de main-d’oeuvre ont fait les manchettes, et plusieurs histoires malheureuses en ont résulté : fermetures, délocalisation, limitation de l’offre, pression sur les employés, etc.

Les retraites à venir, la croissance très faible de la population active, l’immigration trop lente, tout cela semble indiquer que cette pénurie est là pour longtemps et qu’il nous faudra être très créatifs afin de composer avec elle.

Plusieurs tentatives ont été faites afin de trouver une solution, mais elles sont réactives plutôt que proactives. C’est comme si nous tentions de remplir une baignoire sans en mettre le bouchon.

Et si cette pénurie avait aussi ses bons côtés ? Et si nous pouvions en tirer profit ?

Est-ce seulement possible ? La réponse est oui, et ce, au bénéfice des gestionnaires, mais surtout des employés. Tirer profit de la pénurie de main-d’oeuvre, c’est miser sur l’utilisation de la technologie en tant que moyen, en tant qu’outil, au lieu d’une solution miracle à tous nos problèmes. C’est savoir valoriser ce que nous avons et transformer les faiblesses pour gagner rapidement du temps.

Selon une étude collaborative d’Accenture Research sondant l’ensemble des pays du G20 et réalisée en partenariat avec l’Alliance des jeunes entrepreneurs du G20, c’est 89 % du temps de travail, tous emplois confondus, qui pourrait être soit optimisé par les technologies numériques, soit complètement éliminé ! En fait, de ce nombre, 38 % du temps de travail pourrait être complètement automatisé afin de permettre aux individus de se concentrer directement sur des actions créatrices de valeur.

Car oui, les employés actuels sont les mieux placés pour proposer de nouvelles façons de faire plus efficaces et plus efficientes. Avec les bons outils, ils savent où ils perdent du temps inutilement et quels sont les problèmes qui les empêchent d’atteindre tout leur potentiel.

C’est exactement ce que les entreprises devraient mettre en oeuvre en 2023 : permettre aux employés de trouver les améliorations possibles afin d’éliminer ce qui nuit à la pleine création de la valeur ajoutée humaine.

Pourquoi ne pas aborder le problème de pénurie de main-d’oeuvre selon cette perspective : en utilisant les individus en place et en leur donnant les moyens d’être au bon endroit, au bon moment ? La pénurie de main-d’oeuvre pourrait bien être l’électrochoc dont le marché a besoin pour se remettre en question et constater que les choses peuvent être faites différemment.

Le Québec a déjà mis en place tout ce qu’il faut pour soutenir les entreprises et inciter aux transformations. Il nous faut simplement éviter les erreurs du passé et commencer par valoriser les individus. Cette première étape, souvent oubliée, libère du temps et permet à ceux qui le veulent d’être les acteurs du changement pour leur bien-être individuel, collectif et la pérennité de l’organisation.

Barack Obama disait que la situation actuelle « en elle-même n’est pas le changement que nous recherchons, elle est seulement l’occasion pour nous de créer ce changement ». Souhaitons que la pénurie de main-d’oeuvre, en 2023, devienne cette occasion par laquelle nous saurons renouveler nos façons de faire et faire aussi progresser tant nos entreprises que notre économie. Et si nous tentions le coup en 2023 ?