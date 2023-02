Sur la couverture médiatique de nos catastrophes

Les décès tragiques de même que les crises sociales et humanitaires entrent dans nos vies par le prisme des multiples voies médiatiques. On attend des journalistes qu’ils soient en mesure de livrer des reportages responsables en relayant des faits justes, en toute impartialité.

Toutefois, portée par les impératifs de l’instantané dans le chaos inhérent à une catastrophe, la transmission des informations devient parcellaire, l’analyse déficitaire. Si l’on tolère les parties non signifiantes de ces reportages en continu, il en est moins vrai de la couverture des émotions des victimes et des motivations du présumé coupable de l’agression.

Témoignage des victimes

Quelles sont l’utilité et la pertinence pour le public de mesurer l’intensité de la détresse d’une mère qui a perdu son enfant ou de jauger la terreur éprouvée par un témoin immédiat d’un événement traumatique ? Ce n’est pas parce que l’on a la possibilité de montrer quelque chose qu’on doit le faire : les sentiments des victimes ne sont pas un bien de consommation.

Le journalisme s’intéresse davantage à l’histoire d’une personne qu’à la personne elle-même. C’est son rôle. Certains témoignages génèrent ainsi plus de malaise que d’empathie. Les tourbillons d’images, les fragments d’entrevues, les ribambelles de superlatifs ternes anesthésient autant qu’ils amplifient nos réactions à cette expérience humaine qui se déroule sous nos yeux.

Si les gestes héroïques nous touchent autant, c’est peut-être parce que les sauveteurs font preuve d’humilité et d’humanité. C’est aussi cela qui devrait nous inspirer.

Les images témoignant de la violence interpersonnelle sont abondamment utilisées en temps de guerre à des fins stratégiques : cela relève souvent davantage de l’instrumentalisation politique que du journalisme. En revanche, leur captation auprès des victimes est plus discrète et n’est pas intimidante.

Certains journalistes — sincèrement bienveillants — justifient leur micro impudique en prétendant que leur conversation avec une victime pourrait avoir l’effet d’un baume. La science leur donne tort : depuis deux décennies, il a été démontré que le témoignage à chaud des victimes ne les protège pas d’une évolution psychologique défavorable. Le debriefing psychologique a été remplacé par une approche (les premiers soins psychologiques) qui proscrit cette pratique. Si le modèle français n’a pas suivi cette tendance, l’intervention précoce est tout de même réalisée par un spécialiste en santé mentale.

Sur la personne qui agresse

Alors que les médias ont très peu d’informations fiables et utiles à transmettre, ils accordent beaucoup d’espace à la personne qui a fait usage de violence. Au mieux, on tournera en rond avec une incompréhension concertée et au pire, on renforcera l’inexact préjugé selon lequel les crimes violents sont associés à des problèmes de santé mentale.

Au lieu de répéter en boucle qu’il est trop tôt pour se prononcer, on devrait interdire tout micro et toute caméra à cette personne sur la place publique. D’ailleurs, c’est bien à l’extérieur et sur la place publique que l’individu ayant commis une agression aura transporté son incapacité à résoudre un conflit intérieur. La dénonciation d’un geste d’une grande violence ne peut de façon cohérente être soutenue par une flamboyante couverture médiatique. « Le message, c’est le médium », disait Marshall McLuhan.

Le journalisme avait pourtant bien intégré l’effet Werther, qui avait démontré la corrélation entre le suicide médiatisé d’une personnalité et le risque de contagion suicidaire. Ce n’est pas parce qu’on a la possibilité d’en parler qu’on doit le faire.

Les gouvernances des médias sont invitées à redéfinir le cadre des pratiques journalistiques après une catastrophe ou une violence de masse. Dégagées des pressions indues de remplissage et de recherche de sensations fortes, les personnes pratiquant le journalisme de terrain pourront alors nous offrir les reportages éthiquement responsables que nous attendons d’elles.