Un projet de loi utopique sur les agences privées

Mercredi matin, le ministre de la Santé, Christian Dubé, présentait un projet de loi pour limiter le recours aux agences de placement de personnel et de la main-d’oeuvre indépendante dans le réseau de la santé. À cet effet, la présidence, les franchisés ainsi que les employés de Serenis Canada souhaitent exprimer leur position sur cet important enjeu de société.

Depuis sa création, il y a plus de dix ans, Serenis Canada reconnaît l’importance de mettre en place des mesures afin d’encadrer le recours aux agences privées. Par contre, il est utopique de penser qu’un projet de loi, développé pour améliorer les relations du gouvernement avec les syndicats et demandant l’abolition des agences privées, puisse réduire tous les maux du réseau de la santé. En effet, seulement 5 % de l’ensemble des professionnels de la santé proviennent d’agences.

Un sondage de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec montre également que 70 % des employés d’agence sondés « auraient probablement réorienté leur carrière dans un autre domaine au lieu de rester dans le réseau public » si les agences « n’existaient pas ». Il va sans dire que ces chiffres montrent que les agences privées agissent plutôt comme filets pour réintégrer les professionnels de la santé qui auraient autrement déserté le réseau.

Dans ce contexte, les agences privées s’expliquent mal comment le gouvernement peut vouloir se priver de ces professionnels de la santé qui permettent d’assurer le maintien des soins de santé offerts aux Québécois et Québécoises.

Coexistence nécessaire

Alors que le ministre Dubé dit vouloir faire du secteur public « un employeur de choix », les agences privées se questionnent sur les motifs de ce projet de loi, qui ne tient pas en compte les véritables demandes des professionnels de la santé, soit d’avoir de meilleures conditions de travail. Au-delà de tout ceci, il demeure normal et souhaitable qu’un professionnel de la santé puisse choisir son employeur. En ayant le monopole, le gouvernement n’a jamais à se questionner sur la manière d’améliorer les conditions de travail de ses employés.

Le gouvernement pense parfois à tort que les agences privées ont pour seul et unique objectif de se graisser la patte, alors que les agences ont pour valeur fondamentale le fait d’humaniser les soins de santé, de soutenir leurs collègues du réseau public afin de leur donner un moment de répit et d’éviter le délestage dans les soins de santé offerts aux Québécois et Québécoises.

De plus, il est important de considérer le fait qu’avec tous les frais inhérents absorbés par le gouvernement avec l’embauche d’un professionnel de la santé dans le réseau public (par exemple primes, heures supplémentaires, congés de maladie et avantages sociaux), le prix payé pour un professionnel d’agence est quasi équivalent.

Les agences privées estiment que la coexistence du public et du privé dans le réseau de la santé est nécessaire pour accroître l’efficacité et l’efficience du réseau de la santé. Des pays comme la France, l’Espagne, le Danemark et l’Allemagne l’ont compris.

Et ce n’est pas un autre débat entre le privé et le public qui va améliorer le portrait du système de santé, mais bien une réflexion profonde sur l’organisation des soins.

À cet effet, nous sollicitons à nouveau une rencontre avec le ministre de la Santé afin non seulement de discuter des conséquences que pourrait avoir cette loi sur le réseau de la santé, mais aussi d’engager un dialogue respectueux et constructif avec le bureau du ministère.