Le confort de Québec solidaire

Québec solidaire (QS) est un parti différent des autres. Il est enraciné dans les grandes villes, séduit les jeunes, est populaire parmi cette frange de la classe moyenne supérieure et éduquée proche des milieux universitaires et culturels. Sa gestion interne s’inspire des pratiques en vogue dans les milieux communautaires de gauche où l’on rejette la hiérarchie, le paternalisme, l’autorité. Il est le seul à avoir des co-porte-parole alors que tous les autres ont des chefs. Ah, oui, accessoirement, QS est un parti souverainiste.

La souveraineté prônée par QS est à mille lieues de celle du Parti québécois (PQ), « nationaliste et identitaire », nous disent ses représentants avec un certain dédain. En fait, la volonté souverainiste de QS s’arrête souvent là où le pouvoir fédéral commence. Gabriel Nadeau-Dubois a répété plusieurs fois pendant la dernière campagne électorale que QS n’allait pas être le parti des chicanes avec le fédéral.

Sur les questions identitaires comme la laïcité ou l’immigration, QS est souvent au même diapason qu’Ottawa. QS rejette aujourd’hui la loi 21 après avoir longtemps soutenu la laïcité. Après moult hésitations et un rendez-vous manqué, QS a été le dernier parti québécois à rejeter la candidature de la nouvelle conseillère contre l’islamophobie d’Ottawa, Amira Elghawaby. Bien que le parti ait voté pour la loi 96, sa position au sujet de la défense de la langue française est, à l’image des libéraux fédéraux, ambiguë. L’actuel candidat dans Saint-Henri–Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, fait actuellement campagne en promettant d’en biffer plusieurs articles.

On le sait, le héros politique de Gabriel Nadeau-Dubois est René Lévesque. Mais ce dernier n’aurait jamais directement pris parti pour Ottawa contre les intérêts du Québec. En 2018, les « indépendantistes » de QS demandaient pourtant à Justin Trudeau de s’opposer à la volonté du gouvernement de la Coalition avenir Québec nouvellement élu de réduire les seuils d’immigration. Cela se passait le 14 novembre, la veille d’une date mémorable pour tout souverainiste qui se respecte : celle de l’élection du premier gouvernement du PQ, le 15 novembre 1976. Drôle de timing.

En outre, ne cherchez pas, chez QS, de défenseur du Québec contre le Québec bashing. QS épouse l’idéologie multiculturaliste dans sa presque totalité, a fait siens les combats de la gauche identitaire et considère que le racisme systémique existe au Québec. Comme les libéraux fédéraux et provinciaux. Chez QS, on aime croire que le succès mitigé de la dernière campagne électorale est dû à des propositions trop ambitieuses ou mal comprises en matière environnementale et à quelques erreurs de communication qui ont mené à la fatidique taxe orange.

C’est pourquoi le dernier conseil national au cégep Ahuntsic a été sans remous, alors que plusieurs observateurs attendaient des règlements de compte. Ceux-ci n’ont pas compris l’essence même de la formation politique. QS est un parti souverainiste, mais sympathique à Ottawa ; QS est un parti qui veut être aimé des régions, mais qui se retranche en ville ; QS est un parti de renouveau, mais il est assis sur ses principes et ses certitudes.

Surtout, QS est un parti qui se targue de vouloir prendre le pouvoir, mais qui est très à l’aise dans son rôle d’opposition. Comme l’est le Nouveau Parti démocratique à Ottawa. Quelle leçon à tirer du dernier conseil national, donc ? Oui, QS n’est assurément pas un parti comme les autres. Et il est très bien là où il se trouve…