L’école publique a besoin d’amour

En ce jour de la Saint-Valentin, on parlera beaucoup d’amour, un peu partout. J’ai envie, aujourd’hui, de vous demander à tous de vous joindre à moi pour déclamer votre amour profond, sincère et inébranlable envers l’école publique.

L’école, c’est le plus beau lieu du monde. Un endroit où les jeunes esprits se forment, où des miracles se réalisent chaque jour. Un endroit fabuleux où des passions se développent, des intérêts se manifestent, où souvent on commence à entrevoir les traces que nos jeunes suivront ensuite toute leur vie. C’est un lieu d’éveil, d’apprentissage, de vie. Un phare pour certains, un refuge pour d’autres, une ancre pour de jeunes âmes à la dérive ou un crochet pour celles et ceux qui ont besoin de s’arrimer à quelque chose de plus grand.

L’école publique, c’est un lieu de partage, d’entraide, une grande agora où tout le monde est bienvenu, quels que soient l’origine, la fortune, la parenté, les intérêts, les capacités, le style, la naissance, les douances ou les troubles. L’école publique pourrait être une petite oasis d’utopie harmonieuse dans un monde de plus en plus atomisé, rude et violent.

Mais mon coeur me fait mal, aussi, parce que je vois cette institution merveilleuse être malmenée, depuis plusieurs années, par des forces qui tentent de l’affaiblir, de la subordonner à des intérêts mercantiles, industriels ou commerciaux, de pervertir sa mission d’éveil pour la rendre utilitariste, une bête machine à forger du travailleur.

Je vois les personnes qui y travaillent perdre de plus en plus de force. Je les vois courber l’échine, affaiblies et épuisées par une succession de réformes bâclées, de compressions sauvages, de promesses jamais réalisées par une classe politique qui déclame de belles paroles sans jamais passer aux actes les plus courageux. Et je vois malheureusement que ce sont les élèves qui pâtissent de ces actions ou inactions gouvernementales, qui affaiblissent d’année en année encore un peu plus l’endroit où ils passent le plus clair de leur temps.

Notre école publique devient grise, terne et bancale. Ça me fend le coeur, car je l’aime infiniment.

Comment peut-on aussi mal traiter quelque chose qui nous tient autant à coeur, qui est aussi fondamental que nos écoles et nos centres ?

C’est pour ça que la Fédération autonome de l’enseignement existe, qu’on revendique, qu’on négocie avec le Conseil du trésor et le ministre de l’Éducation actuellement. Pour pouvoir donner à notre école publique l’amour qu’elle mérite. Nous, les profs, on la connaît, notre école publique, et on sait ce dont elle a besoin pour grandir. On sait aussi qu’en donnant aux établissements scolaires la chance de s’épanouir, c’est aussi à tous les élèves qu’on donne une chance de s’épanouir. De grandir. De devenir les humains qui vont changer le monde, demain.

Si on veut pouvoir mieux s’occuper de nos élèves, on a besoin d’avoir des classes moins nombreuses et mieux adaptées, on a besoin de classes et d’écoles en bon état, on a besoin d’être traités et reconnus à notre juste valeur, on a besoin que notre profession soit valorisée concrètement, pas juste par de belles paroles dans des discours. Tout ça, c’est bon pour les profs, mais c’est aussi bon pour les élèves et, en fin de compte, pour la société québécoise au grand complet.

Nos élèves, jeunes et adultes, ont besoin d’amour, nos écoles et nos centres ont besoin d’amour, l’école publique a besoin d’amour. On l’aime et on n’arrêtera jamais de l’aimer, mais nous, les profs, avons besoin d’aide. Au gouvernement on a envie de dire que nous avons des solutions à proposer et que, s’il aime l’école publique autant que nous, il sait ce qu’il a à faire.