Au-delà des larmes

Cette semaine, nous avons passé un mauvais quart d’heure. Le drame qui s’est produit dans le quartier Sainte-Rose a eu lieu à quelques rues de notre maison. Et encore plus près de l’école de notre belle grande Manu. Dans les premières heures, lorsque nous avons appris qu’un accident potentiellement délibéré s’était produit dans le quartier et que nous n’avions pas encore la confirmation de l’endroit exact de cette tragédie, l’atmosphère était loin d’être aux Calinours.

Surtout pas lorsqu’on a commencé à voir les images des médias placardant nos rues si familières, les corridors policiers installés partout, les images de l’école de notre fille à la une. Cette même école qui, d’ailleurs, fut utilisée toute la journée comme point d’ancrage de tous les services de secours et ambulanciers. Des images de civières qui passent au visage d’élèves incrédules, avec parents en détresse de la garderie redirigés dans ce même édifice.

Contrairement à d’autres, nous avons au moins eu la chance d’avoir la confirmation en fin de matinée que les élèves de l’École du Parc étaient sains et saufs. Mais, soudainement, réaliser l’ampleur surréaliste d’une situation comme celle-là lorsqu’elle se produit dans son quartier, dans son quotidien… ça fesse.

Surtout quand ta fille te dit qu’une amie de la classe attend des nouvelles de sa petite soeur, qui était à la garderie au moment du drame. Cette garderie qu’on voit si souvent, située dans ce beau petit coin qui ponctue nos marches régulières près de la Rivière-des-Mille-Îles, dans l’ancienne gare historique du vieux village de Sainte-Rose-de-Lima, à côté du chemin de fer, là où ces vieilles maisons de pierres ont accueilli les Patriotes. Les vrais, ceux de 1837-1838.

Les contrôles policiers partout, les maudits hélicoptères sensationnalistes des médias, la commotion, les blessures et la mort de jeunes enfants. Et tous ces politiciens qui font leur reality show en débarquant avec leur contingent de sécurité, alors qu’on ne les voit jamais en temps normal. Ou alors si on les voit, ils n’écoutent pas.

Cette politique, qui n’a jamais été aussi sclérosée de notre vivant, si américanisée, soudainement, se trouve un exutoire, une image bienfaisante pour rallier les gens, le temps qu’on oublie un instant l’incompétence crasse qui la gangrène. Ce théâtre, ce manque d’imputabilité, ces faux-fuyants, ces sbires des communications qui, dans l’ombre, mènent les politiciens par le bout du nez en « contrôlant le message ».

Tout ce pétage de broue, alors que les gens sur le terrain souffrent et continuent de se faire mentir en pleine face qu’ils seront finalement écoutés, contrairement à ce qu’a fait « l’autre parti » pendant quatre ans (message à copier-coller dans quatre ans). Tout ce beau monde qui se fait dire que leur accès aux ressources de santé mentale sera finalement amélioré, que leur système de santé sera un jour digne de ce nom, que l’environnement et leur milieu de vie deviendront finalement une priorité, qu’une action concrète sera mise en branle pour que cette planète ne s’autodétruise pas dans 100 ans.

Mais surtout, que l’école de leurs petits marmots sera finalement rénovée, que des ressources d’aide seront offertes à leur fille dyslexique, à leur garçon en difficulté d’apprentissage. Que tout cela sera amélioré dans cette même école qui, ironiquement, servit de base stratégique au secours de la tragédie de cette semaine à Sainte-Rose.

Cette même école qui, l’avant-veille, venait littéralement de se faire inonder pour cause indirecte de décrépitude absolue (vous devriez voir l’état des classes, ça fait peur). Cette inondation qui a forcé le déplacement temporaire du groupe de cette même petite fille dont on était sans nouvelles de la soeur à la garderie au moment du drame (non, ça ne s’invente pas, c’est la classe de ma fille).

Et après ces larmes, on les entendra vociférer avec leur grand sourire : « La santé des patients au coeur de nos priorités. » « L’éducation au coeur de nos priorités. » « L’environnement au coeur de nos priorités. » « La santé mentale au coeur de nos priorités. » Plus on entend parler des priorités, moins c’est prioritaire. Et moins il y a de coeur. La seule priorité, c’est leur maudite réélection et leur pouvoir de décider de ne rien faire. Un autre quatre ans, embarquez dans le train qui tourne en rond !

News flash : des services, il n’y en a plus du tout. Les hôpitaux croulent sous la pression, les édifices publics tombent en ruine et les chauffeurs d’autobus sont en détresse. Moins d’accès en santé mentale, en éducation, dans les milieux communautaires, en environnement, etc. Voilà la réalité sur le terrain. Suffit d’ouvrir les yeux et d’avoir besoin de ces services pour s’en rendre compte. Même l’ancienne première dame de notre province trépasse dans la souffrance la plus atroce en raison des ratés de notre système de santé… Vous vous imaginez le sort réservé aux gens du commun ?

C’est tout juste si on ne les entend pas nous dire qu’au moins, nous, cette semaine, dans notre quartier, on a eu la chance de ne pas recevoir le coup de fil de l’hôpital nous informant que notre fille avait été extirpée du dessous d’un pneu d’autobus. Comme si c’était réconfortant et normal de réaliser ça consciemment. Comme si c’était normal que ce soit même une image mentale qui puisse désormais exister dans notre vie…

Mais oui, par chance, la nôtre était en sécurité. À défaut d’avoir la société qu’on devrait pouvoir choisir, on s’accroche aux petits bonheurs quotidiens.