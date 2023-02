De la pluie et des avions

La fin de la pandémie fait croire à la majorité des gens que « tout redevient comme avant ». Plusieurs pensent : « La vie est courte, mieux vaut réaliser nos rêves avant de mourir sur cette planète morte ! » Triste constatation ! Ce mythe se traduit par une augmentation excessive du nombre de voyages par avion. Tibet, Guadeloupe, Japon, Floride, Mexique et République dominicaine sont des destinations prisées par les touristes en quête de sens et de repos qui cherchent à fuir les contraintes de ce monde.

Ce « retour à la normale » a coïncidé avec des bordées de pluie et de verglas hors du commun en Gaspésie et ailleurs au Québec. De nombreux Québécois sont déçus de cette météo et se consolent par un autre vol à l’international.

À vrai dire, le raisonnement de ces voyageurs est compréhensible. Ils souhaitent découvrir d’autres contrées, revenir de leur voyage avec un regard nouveau sur leur vie quotidienne et avec de beaux souvenirs à partager. Évidemment, les voyages par avion ne sont qu’une des nombreuses causes du réchauffement climatique ; les multinationales, les jets privés, la guerre et la consommation de viande causent sûrement plus de tort. Et puis, d’un certain point de vue, l’avion est un « transport collectif ».

Or, il est bien connu que le tourisme de masse dénaturalise les destinations prisées et nuit à la population locale qui tente en vain de protéger sa culture et son patrimoine naturel. Sans compter que les vols d’avion dérangent passablement les oiseaux migrateurs et la faune terrestre. Ce moyen de transport polluant, au même titre que l’auto solo, s’additionne aux causes de la crise climatique.

En revanche, une étude souligne que, sur le long terme, l’impact du voyage par avion serait moindre que celui en automobile individuelle. D’où l’importance que chaque individu prenne le temps de se questionner pour savoir si son voyage lui est vraiment nécessaire. La solution réside dans une utilisation intelligente des moyens de transport en considérant leur impact et les solutions de rechange possibles selon la situation.

L’heure est venue pour la décroissance et la sobriété. Le poète Henry David Thoreau racontait jadis : « Je crains de faire des voyages trop nombreux ou dans des lieux trop célèbres, car cela pourrait obscurcir complètement mon esprit. Je suis en fait convaincu que ce que nous observons à la maison — si nous prenons le temps d’observer quoi que ce soit — revêt plus d’importance que ce que nous observons à l’étranger. »

Prendre un simple journal de voyage avec un crayon pour partir à la découverte de la nature environnante offre de multiples possibilités de dépaysement et d’apprentissage. Pour qui sait être présent et attentif, la nature enseigne à vivre. Sans compter que voyager non loin de chez soi permet de mieux comprendre les défis auxquels fait face l’environnement local et offre la possibilité de prendre le temps d’y trouver des solutions durables collectivement.

Il est primordial que les mobilités douces soient rendues accessibles à l’ensemble de la population — autorités politiques comprises — autant pour les déplacements quotidiens que pour les voyages touristiques et les affaires. Plusieurs municipalités commencent tranquillement à faire des actions pour démocratiser les mobilités douces, et ces efforts permettent d’améliorer la qualité de vie des habitants.

Si plus de gens renoncent à l’avion et à l’auto solo, la neige enveloppera encore longtemps les pays nordiques de l’ambiance hivernale unique et exceptionnelle qui les caractérise. Les actions citoyennes sont révolutionnaires, car elles sont contagieuses, accessibles et inspirantes, en plus d’avoir un impact direct et concret dans la vie des gens et sur l’environnement qu’ils habitent.