Sauver un bâtiment pour sauver un quartier

Montréal ne cesse de glisser entre les doigts des Montréalais et Montréalaises, et ce, au profit de promoteurs immobiliers qui souvent n’y ont jamais mis les pieds. À cette histoire de lente dépossession, un nouveau chapitre s’ouvre : le projet de construction d’un hôtel de luxe et d’espaces de bureaux au 1, avenue Van Horne, lieu emblématique du Mile End. Cette annonce en choque plusieurs et à raison : un hôtel entre le viaduc Rosemont et la voie ferrée a autant de sens que de construire un parc d’attractions dans la cour de l’Assemblée nationale.

Pourtant, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal tient présentement une consultation publique à l’aide d’un sondage fortement orienté. Nos organismes ont tenté à plusieurs reprises de participer à une réflexion sur l’usage de ce lieu avec les élus pour finalement recevoir le message que le choix ne revient pas aux résidents du Mile End. On nous offre deux options mises en fausse opposition : soit ce « complexe à multi-usage », comme nommé dans le sondage, soit la tombée en ruine du bâtiment, pourtant vanté pour la solidité de sa structure. Le parc d’attractions ou l’apocalypse.

Un point souvent soulevé par les Montréalais choqués par ce projet est qu’il est complètement déconnecté dans un contexte de crise du logement. L’argument de l’arrondissement contre la création de logements sociaux à cet emplacement renvoie à une modification aux schémas d’aménagement qui interdit la construction de logements près de voies ferrées. Seulement, c’est la nature d’un hôtel que d’être habité, même si ses locataires ne sont que de passage. Ce faisant, ce qui s’applique aux logements sociaux doit aussi s’appliquer aux logements temporaires de luxe. Les deux n’auraient donc aucun sens à partir de l’argument de l’arrondissement.

On nous rétorquerait que le 1, avenue Van Horne appartient à Rester inc. et est donc de propriété privée. Cependant, comme l’admet l’arrondissement dans son sondage, ce bâtiment est « à la limite du domaine public ». C’est d’ailleurs pourquoi, aux frais de la Ville et donc des Montréalais, tout l’espace entourant le bâtiment serait aménagé.

Comme si, en primeur mondiale, les Montréalais seraient à l’aise de faire usage d’espaces soi-disant publics sur le toit ou dans la cour d’un hôtel de luxe. Comme si les touristes aisés et les gens d’affaires avaient comme habitude de tolérer la présence et le bruit d’une joyeuse fête de quartier, alors qu’ils veulent dormir ou travailler dans leurs nouveaux bureaux. Nous doutons fortement de la réelle compatibilité d’espaces communautaires et communs avec un projet de gentrification qui n’a aucun lien avec le quartier.

D’autres vocations

Il y a pourtant une myriade de vocations qui auraient une grande qualité que le projet actuel n’aura jamais : correspondre aux besoins et aspirations des riverains et des résidents du Mile End. Un centre culturel, un espace de création et de fabrication, une serre agricole, une brasserie, un endroit pour les jeunes, un centre social, etc. Il y a plus d’une option qui ne serait pas néfaste pour le quartier et ses résidents. À côté de ce bâtiment, il y a des ateliers occupés par des artistes dont les baux sont très précaires, le Champ des Possibles qui est un espace ouvert et naturel cogéré par les citoyens, le skatepark Van Horne, des parcs, une culture urbaine riche, etc.

Un hôtel de luxe au 1, avenue Van Horne signerait l’arrêt de mort de tout ce qui précède, peu importent les promesses non contraignantes qui seraient dites avec peu de conviction. Certes, la propriété du 1, avenue Van Horne est privée, mais son emplacement ne l’est pas. Il y a tout un écosystème qui serait bouleversé, puis anéanti, et plusieurs résidents qui seraient contraints de quitter leur quartier pour laisser place à ce projet. L’arrondissement se range du côté de Rester inc., et ce, au détriment de la survie même du quartier et de la possibilité d’y vivre, pleinement ou tout court.

Cette lutte concerne les riverains des deux côtés de la track, les Milendois et Milendoises et les Montréalais et Montréalaises qui refusent la « torontoisation » de Montréal. Ce qui se passe au 1, avenue Van Horne est l’illustration de ce que tous les quartiers de Montréal subissent. Nous affirmons notre solidarité à toutes ces luttes qui sont aussi les nôtres.

Pour toutes ces raisons et bien plus, nous nous opposons au projet de Rester inc. au 1, avenue Van Horne.