Le Québec sourd à la détresse de ses jeunes

Notre civilisation n’accorde aucun intérêt à la détresse de son voisin ni à celle de sa jeunesse. Si c’était réellement le cas, on n’aurait pas droit à un autre cri d’alarme à propos des listes d’attente à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), qui affichaient 5100 noms à l’échelle du Québec en début d’année. La protection de la jeunesse est un mandat que l’État peine à remplir efficacement ; un respirateur artificiel ferait parfois mieux.

La DPJ est née en 1977. Les années passent, les problèmes s’alourdissent, la main-d’oeuvre quitte le navire et ce dernier prend l’eau. La DPJ gère sa mission avec les meilleures intentions, mais avec les conséquences que l’on connaît. Les listes d’attente pour une prise en charge augmentent partout. Elles vont s’allonger encore et encore, et cela ne changera rien à la situation catastrophique qui prévaut.

Mais oubliez un instant les chiffres. Les listes d’attente ne sont rien si elles ne sont qu’un décompte. Oubliez que ce sont des enfants qui y figurent. Ironiquement, certains décideurs doivent y arriver plus aisément que d’autres. Et si la situation était réellement dramatique, on aurait agi il y a longtemps… Oubliez tout ça.

Une commission a formulé des recommandations. Des drames atroces ont éveillé les consciences. Pour un moment, du moins. Mais, sans surprise, la liste d’attente va continuer de gonfler. Et elle se fera aussi grosse que le boeuf de La Fontaine, c’est écrit dans le ciel. Non, ne pensez pas aux enfants sur cette liste. Ne pensez pas à ceux et celles qui subissent de la maltraitance au quotidien. L’évaluation qu’ils attendent vise uniquement à mesurer l’intensité de leur détresse, celle qui s’est enracinée dans leur vie.

La DPJ éteint des feux, mais son modèle d’affaires est médiocre. Rien à voir avec les banques et les pétrolières de ce monde. Quel professionnel irait faire face à toute cette détresse, cette surcharge de travail, ce manque cruel de soutien ? Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, n’y peut rien. La société n’y changera rien.

Personne ne tolère de voir la détresse des gens en temps réel. Et elle est doublement insoutenable quand il s’agit d’enfants. Mais la liste d’attente à la DPJ est représentée en chiffres, et c’est la source du problème. Elle ne parle pas des situations que subissent ces enfants. Ne regardez pas cette liste comme on voit une liste d’épicerie. Demandez-vous plutôt depuis combien de temps perdure la souffrance d’un seul enfant sur cette liste. Depuis quand des parents sont en difficulté. Depuis quand ils n’ont pas été aidés, soutenus. Depuis des mois ? Depuis des années ?

Le Québec n’est pas fou de ses enfants, et il se fout éperdument de leur détresse. Si la DPJ était rentable, bilan financier à l’appui, aucune liste d’attente n’existerait.

Les réformes sont démodées ; la DPJ n’a pas besoin de restructuration, elle a besoin d’amour et de considération. La DPJ a besoin d’être invitée à souper en tête à tête pour raconter ses succès. C’est ça, son plus grand atout : les réussites dont personne ne parle. La DPJ existe pour une raison, celle d’assurer un avenir plus prometteur aux individus les plus fragiles.

Indubitablement, la société va récolter un jour les fruits de son labeur. La DPJ fait des miracles, souvent avec peu. Et c’est peut-être ça, le réel problème : on a cessé d’y croire. Les listes d’attente s’allongent dans l’ombre de notre indifférence collective. Même la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, sous la présidence de Régine Laurent, n’aura pas changé la donne. Que nous faudra-t-il de plus ?

L’espoir est le seul outil qui nous reste.