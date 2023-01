La charge néolibérale vers l’illimitation du travail

La philosophe et spécialiste du néolibéralisme Barbara Stiegler a récemment porté ses recherches vers l’illimitation du travail que porte le néolibéralisme. Selon elle, le désoeuvrement de la retraite devient un archaïsme pour un système économique « dans lequel chaque individu est sommé d’être performant et compétitif » de plus en plus longtemps, idéalement jusqu’à sa mort.

Malheureusement, en dehors des chantres cossus du néolibéralisme, la réalité du travail se tient souvent dans l’ennui et la douleur. En France, un quart des travailleurs les plus pauvres meurent avant 62 ans ; au Québec, 58 % des employés développeront une douleur chronique. Alors que nous vivons dans l’époque la plus prospère et la plus riche de tous les temps, il est indécent de chanter les louanges du report de l’âge de la retraite.

Certains nous diront que l’espérance de vie augmente, que la retraite coûte de plus en plus cher, et donc qu’il faut bien adapter cette nouvelle réalité objective à cet état de fait, sans évidemment se questionner sur l’enrichissement exponentiel des plus riches de notre société. Sans même poser le problème du partage des richesses, c’est oublier que l’espérance de vie en bonne santé n’a pas augmenté selon le même ratio.

Également, alors que les multiples désastres écologiques en cours — pas seulement le réchauffement climatique, mais aussi l’appauvrissement des sols, l’empoisonnement des espaces naturels, la prolifération des plastiques, etc. — nous invitent à réduire la production pour abaisser l’impact écologique de l’humanité sur le milieu qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance, il nous est plutôt parlé inconséquemment d’augmenter le temps de travail rémunéré.

Charge mondiale

Ce n’est pas un hasard si nous lions la situation du Québec à celle de la France. Comme essaie de le montrer Stiegler, la charge est mondiale, elle est porteuse d’un ethos dont la seule rationalité tient dans la croyance aveugle en un dogme économique. Nous verrons sans doute prochainement les durs acquis sociaux sur le droit à la retraite obtenus en Europe être attaqués, cela afin de nous convaincre que notre propre situation n’est pas si mal, voire que la situation québécoise est « anormale », par rapport au Canada, par rapport aux États-Unis, par rapport aux attaques de l’État français sur les conditions des travailleurs. Ce sera principalement le fait d’individus n’ayant jamais durement travaillé, ou dont le travail pénible est loin derrière eux.

Il nous sera sûrement répliqué que certains n’ont pas les moyens de prendre leur retraite si tôt : n’est-ce pas justement cela, le problème ? Il nous sera aussi dit que certains veulent continuer à travailler : d’une part, ne faudrait-il pas justement se questionner sur le fait que certains voient dans le travail salarié le seul épanouissement qu’ils entrevoient pour eux-mêmes ? N’y a-t-il pas suffisamment à faire pour vivre une vie sans travail salarié ? N’est-ce pas anormal qu’après l’expérience d’une vie, certains de nos concitoyens s’ennuient dès la retraite commencée ?

D’autre part, si le travail est une noble chose — construire un meuble, coudre un vêtement, s’occuper de ses petits-enfants, repeindre son patio, faire sa bière, aider dans une cuisine populaire —, pourquoi n’est-ce que le salariat qui nous est vendu comme noble horizon ? Abaisser l’âge de la retraite, ne serait-ce pas cela un beau projet ?