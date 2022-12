Des Fêtes à dimension variable, entre courage et résilience

Les flocons virevoltent doucement. Les habitations sont décorées de leurs plus belles guirlandes illuminées. La frénésie du temps des Fêtes se fait sentir dans les commerces. Les marchés de Noël attirent les foules. La préparation des desserts et des repas est amorcée. L’arbre de Noël est joliment installé dans la maison.

Alors que les réjouissances de la période des Fêtes sont lancées ici, en plusieurs endroits du monde, la situation est toute différente. Pendant que nous célébrerons avec nos proches et que nous profiterons des bons plats cuisinés avec amour par ceux-ci, des milliers d’Ukrainiens, eux, sont privés d’eau et d’électricité. Ils sont toujours la cible d’une pluie de bombardements de l’armée russe, qui plongent la population dans l’incertitude la plus cruelle. Nombreuses sont les familles qui pleurent la mort d’un être cher. Nombreuses aussi sont les familles qui ne célébreront pas cette fin d’année, parce qu’elles ont été séparées de force en raison de ce conflit. Femmes et enfants ont pris la route pour se réfugier dans un pays voisin alors que les hommes ont pris les armes pour combattre.

À cela s’ajoute une faim qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans le monde, selon l’ONU. En effet, entre 702 millions et 828 millions de personnes souffraient de la faim, en 2021. C’est près de 150 millions de personnes de plus qu’avant la pandémie.

Conséquence directe de l’invasion russe de l’Ukraine, les Européens ont tous un mot en tête : sobriété. La tranche de la population la moins nantie a déjà froid alors que l’hiver ne fait que commencer. En plus, l’inflation galopante des derniers mois a accentué le recours aux banques alimentaires. Cela veut dire que des enfants, tout comme des adultes, ne mangent pas à leur faim et doivent faire des choix déchirants. Pour alourdir davantage le fardeau, les prix du carburant n’ont pas cessé de grimper au cours de la dernière année, ce qui affecte considérablement le pouvoir d’achat des ménages, particulièrement ceux à faible revenu.

Plusieurs communautés du monde, en outre, se relèvent lentement des effets dévastateurs des événements climatiques extrêmes ayant ponctué la dernière année. Le continent africain a été le plus gravement touché par les aléas climatiques. Le Nigeria a été lourdement affecté par des inondations meurtrières, à l’instar du Pakistan et de l’Indonésie. La sécheresse et la famine sont responsables de la mort de plus de 2500 personnes en Ouganda et de plus de 8 millions en Éthiopie cette année. La population de Madagascar et du Mozambique, entre autres, a été victime d’au moins six tempêtes, ayant causé près de 900 morts. Le Kenya n’a pas été épargné, parce que le pays traverse une période de sécheresse historique. Des milliers d’animaux sont morts, ce qui prive la population d’une source importante de subsistance.

En outre, ici comme ailleurs, des milliers de personnes ont perdu leur habitation en raison des violents feux de forêt ayant ravagé plusieurs régions du monde, notamment en Europe et chez nous, au Canada.

À quelques jours de la nouvelle année, rappelons-nous la souffrance que traversent des millions de personnes. Plutôt que de se réjouir, de festoyer et de manger, des communautés entières tentent de panser leurs plaies parfois très vives et béantes. Je nous suggère d’avoir une pensée pour toutes ces femmes, ces mères, ces hommes, ces pères, ces enfants, ces bambins qui sont plongés dans la misère, qui ne mangent pas à leur faim, et ce, parfois dans la noirceur, un froid humide ou une chaleur accablante.

Prenons un instant pour constater à quel point, nous, Québécoises et Québécois, sommes privilégiés de vivre dignement et paisiblement. Mettons de côté nos différences pour aider celles et ceux qui ont véritablement besoin de notre aide, si proches de nous puissent-ils être.