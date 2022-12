François Legault prend le problème de la pénurie d’enseignants à l’envers

Récemment, les employés et employées du secteur public, dont les membres de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), ont reçu les propositions du Conseil du trésor en réponse aux demandes syndicales. Le résultat est aussi choquant que prévisible : sous le couvert de « valoriser la profession enseignante » et au nom de la réussite éducative, le gouvernement de François Legault propose de mettre la hache dans les conditions de travail des profs, comme si prendre soin des employés était incompatible avec le fait d’offrir des services de qualité à la population.

Pourtant, les conditions d’enseignement sont directement reliées aux conditions d’apprentissage des élèves. Un enseignant au bord du burn-out peut difficilement donner des cours stimulants à ses élèves, tout comme une classe surchargée, notamment d’élèves en difficulté, ne permet pas aux profs d’enseigner décemment et de répondre aux besoins de tous. Bref, quand les profs sont bien traités, les élèves apprennent mieux, se développent mieux et réussissent mieux.

Nous entrons en période de négociation et le constat du haut de la colline parlementaire est désolant : le gouvernement Legault semble vouloir parler principalement des conditions d’apprentissage des élèves, comme si les profs étaient des machines à former (et, de temps en temps, à évaluer selon des critères établis par le ministère de l’Éducation). Pourtant, le coeur même de la négociation de la convention collective est d’abord et avant tout de s’entendre sur les conditions de travail des profs pour les prochaines années !

Cette manière de prendre le problème à l’envers est parfaitement illustrée dans les propositions patronales : on pense régler la « pénurie d’enseignantes » en ajoutant des tâches à des journées déjà surchargées. En s’attaquant aux conséquences de la pénurie plutôt qu’à ses causes, le gouvernement Legault envoie un drôle de message. Il ne semble pas croire qu’il est impératif de bonifier les conditions de travail des profs pour en attirer davantage dans le réseau. Pire, il laisse entendre que l’on doit plutôt presser le citron de ceux qui y restent, quitte à affaiblir nos écoles, à mettre en péril l’apprentissage des élèves, à augmenter la désertion des jeunes profs et à pousser les enseignantes d’expérience à la retraite.

La pénurie de main-d’oeuvre touche tous les secteurs de l’économie. On n’a qu’à parcourir les offres d’emploi pour constater que les solutions trouvées par les employeurs vont dans un sens : offrir des conditions de travail avantageuses, une rémunération au-dessus de la moyenne et des avantages compétitifs (droit à la déconnexion, bonis et primes, horaires réguliers, conciliation travail-famille-vie personnelle, etc.) Le dépôt des propositions patronales montre que, pour un parti qui se réclame d’une « gauche éclairée », les principes économiques de base semblent hors d’atteinte.

La pénurie, selon les indicateurs à notre disposition, ne fait que s’accélérer. Des profs, le Québec en forme des milliers chaque année ; le problème, c’est que nous n’arrivons pas à les retenir. Dans un tel contexte, comment expliquer la réaction du gouvernement caquiste ? On a envie de lui dire qu’on n’attire pas des mouches avec du vinaigre, mais la situation est encore plus grave : le gouvernement Legault semble contraindre davantage celles qui restent.

La ministre Sonia LeBel nous exhorte à faire des sacrifices qui, selon elle, auront des effets immédiats et notables sur notre système scolaire. Elle répète qu’on ne peut pas attendre quatre ou six ans pour que les choses changent. Or, les moyens préconisés par le gouvernement ne feront qu’aggraver le problème à court, moyen et long terme, en poussant encore plus d’enseignantes et d’enseignants à l’épuisement professionnel ou au changement de carrière.

La situation actuelle est le fruit de choix politiques, économiques et organisationnels que nous dénonçons depuis des années. Les solutions simplistes implantées à la va-vite ne suffiront pas à inverser la tendance, surtout si les profs doivent encore en faire les frais.

Des profs, il y en a, M. Legault et Mme LeBel. Arrêtez de vous les mettre à dos, et vous verrez que l’école publique peut être un lieu positif autant pour les élèves que pour les profs. La société québécoise ne s’en portera que mieux.

Enfin, joyeuses Fêtes à toutes et à tous, surtout aux profs. Profitez-en pour vous reposer. Nous aurons besoin de vous en 2023 !