La pensée technologique doit trouver sa place dans nos écoles

L’École de technologie supérieure (ETS) ajoute sa voix à toutes celles qui se sont fait entendre dans le cadre de la COP15 pour qu’une plus grande place soit faite aux questions environnementales dans les cours de science et technologie des programmes d’enseignement primaire et secondaire. Et nous allons encore plus loin : ne devrions-nous pas dépasser la conscientisation et nous assurer que nos élèves peuvent participer à la lutte contre les changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci ?

Au-delà donc de la conscientisation aux enjeux environnementaux, nous croyons qu’il est grand temps de mieux outiller nos jeunes dans l’apprentissage d’une « pensée technologique ». Mais qu’est-ce que la pensée technologique ? C’est une façon de voir le monde et les solutions possibles sous la loupe des applications de la technologie.

Il faut dès un jeune âge stimuler l’intérêt des enfants pour les technologies pour assurer une relève nécessaire dans des professions qui ont une importance majeure pour le Québec. Il s’agit de stimuler la curiosité et de faire développer des réflexes en renforçant une approche multidisciplinaire dans un monde où la technologie est omniprésente. Une écoanxiété et un sentiment d’impuissance habitent les jeunes générations face à la crise climatique.

Changeons l’approche et dotons les élèves des compétences et des connaissances nécessaires afin qu’ils puissent relever les défis de demain. La pensée technologique permet de trouver des solutions et prépare nos élèves à mieux prendre en compte les contraintes environnementales, sociales, économiques, etc.

Cela passe nécessairement par une meilleure formation de nos enseignants et enseignantes des niveaux primaire et secondaire afin qu’ils et elles puissent offrir un enseignement technologique à même de répondre aux besoins.

Pour assurer la transmission d’une pensée technologique aux enseignants et enseignantes, il faut impliquer le milieu du génie dans le domaine éducatif afin de fournir des situations d’apprentissage authentiques. Sans matériel pédagogique adéquat, et sans les dimensions humaine, sociale et environnementale dans leur compréhension de la technologie, il n’est pas surprenant que plusieurs élèves du niveau secondaire n’arrivent pas à se projeter dans une carrière en technologie.

Nous croyons qu’il est urgent de recenser, au Québec et à l’international, les meilleurs modèles utilisés pour développer la pensée technologique et susciter l’intérêt général des élèves pour les sciences des technologies et de l’information et de s’en inspirer.

Refonte du programme

C’est avec la révision de l’organisation des contenus, par l’intégration des principes fondamentaux et la revue de la structure des programmes de technologie, que ceux-ci prendront tout leur sens. Et au-delà de la structure des programmes, la formation doit faire plus de place à la technologie et mettre en avant des situations d’apprentissage et d’évaluation qui permettent d’approfondir la pensée technologique.

Ainsi, si le Québec veut se tailler une place de choix dans les technologies environnementales, par exemple, former les jeunes à la pensée technologique et les initier aux modes de pensée notamment de l’ingénierie et des technologies est un passage nécessaire. Il est plus que temps que toutes les forces vives du système d’enseignement primaire et secondaire, les collègues des facultés d’éducation, de sciences et de génie du Québec et les ministères travaillent ensemble pour améliorer la formation des enseignants et des enseignantes en technologie.

Pour sa part, l’ETS répond présente et souhaite collaborer activement aux initiatives de formation conjointe entre les technologies et l’éducation afin de mieux accompagner et outiller le corps enseignant.