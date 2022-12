De la neutralité idéologique ostentatoire

Depuis quelques années, voire quelques décennies, le débat sur la neutralité des signes religieux ostentatoires au sein des institutions publiques fait rage. Or, nous ne parlons jamais de neutralité idéologique ostentatoire. Pourquoi ?

Pendant que nous nous déchirons au sujet de la laïcité, débat qui demeure évidemment important, nous occultons un sujet qui est, à mon humble avis, hautement plus problématique et sérieux : la neutralité idéologique. Le sociologue allemand Max Weber écrivait, il y a tout juste un siècle, un texte célèbre : Le savant et le politique. Le sociologue évoquait la nécessité fondamentale pour l’enseignant et le chercheur universitaire de conserver une « neutralité axiologique ».

Il va de soi qu’une neutralité axiologique intégrale est impossible. Or, il me semble indispensable de viser cet idéal et de ne pas laisser les idéologues investir nos institutions d’enseignement. Il m’apparaît certainement plus dangereux d’institutionnaliser certaines idéologies à l’intérieur de nos écoles que de laisser quelques professeurs arborer un crucifix, un hidjab ou une kippa. Or, nous constatons actuellement une tendance à la discrimination idéologique de plus en plus évidente et décomplexée qui se met en place dans nos universités.

Le cas du FRQSC

Je viens tout juste, en octobre dernier, de faire une demande pour une bourse du Fonds de recherche du Québec — Société et Culture (FRQSC) pour un stage postdoctoral au CNRS à Paris en philosophie ancienne (pour une traduction d’un texte du Ve siècle, du grec ancien au français). Je dois avouer avoir été choqué par certains éléments du formulaire, en particulier deux catégories.

D’abord, on nous demandait de dire si notre recherche contribuait à la diversité sexuelle. Comme si cela était un « incontournable ». D’autant plus qu’on devait justifier, non seulement si on répondait oui, mais aussi si on répondait par la négative ! J’ai donc dû expliquer pourquoi ma recherche ne contribuait pas à la diversité sexuelle…

Ensuite, il fallait dire si notre recherche contribuait au nouveau catéchisme de l’EDI (Équité, diversité et inclusion). Ne désirant pas être exclu de la communauté scientifique en histoire de la philosophie, puisque je considère que mon projet offre une réelle contribution à l’avancement de la connaissance (le texte en question n’a jamais été traduit en français), j’ai dû faire une série de manoeuvres dignes d’un contorsionniste dans le but de singer le clown progressiste en moi.

Tout cela est absolument choquant, et je suis heureux de voir que de nombreux étudiants, professeurs et intellectuels s’insurgent contre cette invasion des idéologies à la mode dans nos institutions d’enseignement. La conséquence de cela sera certainement d’ajouter à la pression, déjà importante, au conformisme dans les choix de sujets de recherche. Ainsi, paradoxalement, favoriser « l’idéologie diversitaire », notamment à travers l’EDI, ne contribuera, ultimement, qu’à réduire la diversité des champs de recherche.

Outre la discrimination idéologique qui favorisera toujours davantage la vision du monde à la mode au détriment de tout ce qui sort du cadre idéologique dominant, cela aura pour effet de politiser le champ pédagogique encore davantage. Or, la politisation à outrance de l’ensemble des secteurs de la société est, si l’histoire est d’un quelconque enseignement, un signe absolument funeste. Il est important que certains havres non idéologiques résistent, en particulier l’éducation.