À quoi servent les bibliothèques?

Ma chère fille, à l’été 2014, tu avais tout juste un an. Tu piaillais gentiment, un livre en mousse dans les mains ou dans la bouche, lorsque l’ancien ministre de l’Éducation du Québec Yves Bolduc réduisait comme peau de chagrin les budgets d’achat de livres dans les écoles. « Il n’y a pas un enfant qui va en mourir », déclarait-il. Une sottise que la Ville de Trois-Rivières s’apprête à reproduire. Sottement.

Selon Radio-Canada Mauricie (12 décembre 2022), tu peux redouter qu’un grand coup de sabre frappe bientôt les rayons des bibliothèques que tu côtoies depuis ta naissance : « réduction des heures d’ouverture, disparition ou réduction des activités d’animation, réduction majeure dans l’acquisition de nouveaux volumes, diminution du budget de promotion ».

Ma fille — t’en formaliseras-tu ? —, cette décision risque de plomber — un peu plus — la réputation de la Mauricie qui, selon le Portrait national 2022 des bibliothèques publiques québécoises, se trouve bonne dernière quant à l’accessibilité de ses collections (Le Devoir, 17 octobre 2022) et connaît un échec avec une note de 58 % au programme de biblio-qualité de l’Association des bibliothèques publiques du Québec.

Je t’écris pour te prévenir, ma fille, pour te mettre en garde, t’outiller. Fais gaffe qu’un jour — c’est inévitable —, d’autres villes singeront les élus de Trois-Rivières. Tu seras alors tenue de leur expliquer que la lecture et la littérature, comme la beauté, ne sont certes pas nécessaires à la vie, mais que si l’on en est dépourvu, l’on meurt.

Dans le collectif Que sait la littérature ?, sous la direction de Normand Baillargeon et de Kateri Lemmens, un florilège de personnalités rappelle l’importance non pas de restreindre l’accès aux livres, mais d’en démocratiser davantage leur accessibilité.

Pour la poète et psychiatre Ouanessa Younsi, la littérature est une porte ouverte sur la connaissance de l’Autre, mais également sur la connaissance de soi. Le livre te permettra, littéralement, de vivre par procuration, d’exister à travers un personnage, de ressentir, dans un silence rêveur, le parfum d’une époque qui n’est pas la tienne, et ce, au coeur d’un monde dénaturé par l’omniprésence des bruits et des notifications.

Une méditation également chérie par l’écrivain et ébéniste Brad Cormier. Sans les bibliothèques, écrit-il, sa « curiosité se serait […] écrasée dans le pare-brise de l’écran ». Sans les bibliothèques, jamais Cormier n’aurait pu devenir n’importe qui, n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand. Les livres provoquent chez lui des rencontres improbables et l’introduisent, comme chez Younsi, à la connaissance, seule ennemie de l’ignorance.

Les livres t’aideront ainsi (aussi), ma fille, à mieux t’exprimer, à communiquer plus efficacement. Sans les livres, tu pourras, oui, affirmer que tu préfères les chips au ketchup, mais tu ne seras pas en mesure de discourir sur les questions existentielles qui insufflent une part de vie à l’humanité. Pourquoi existes-tu ? Qu’est-ce que la mort ? Comment nommer le monde ? Comment l’habiter, le protéger pour qu’il ne se désagrège pas ? Comment l’animer et y jouer un rôle positif, constructif ?

Les livres te fourniront, ma fille, les informations obligatoires à l’exercice de ton devoir démocratique. Comme chez l’enseignant et auteur jeunesse Yves Nadon, les livres te permettront de distinguer l’information de la propagande, l’actualité des fausses nouvelles. Les livres t’amèneront à décoder les signes, à les comprendre, à les utiliser afin que tu deviennes une citoyenne avertie et avisée.

Les livres, ma fille, développeront ton esprit critique et ton empathie. Ils t’apprendront à aimer l’Autre, à te préoccuper des autres. Les livres t’amèneront à honorer d’autres choses que des colonnes de chiffres dans un budget comptable. Comme pour le philosophe et littéraire Normand Goulet, les livres deviendront pour toi un lieu d’altérité et d’expérimentation, un lieu de la pensée, du beau et du bon, un lieu du savoir et de l’expression, un lieu de l’invention et une source inépuisable d’imaginaire.

Enfin, les livres t’enseigneront, ma fille, qu’il faut résister. Il faut t’indigner contre les sottises d’élus bibliophobes qui ne connaissent rien de l’inépuisable richesse des livres. Les livres repousseront toujours plus loin ton regard sur l’horizon d’un monde qui n’aura de cesse de vouloir le restreindre.