Et si on faisait ce qu’on a toujours rêvé de faire en classe?

J’enseigne le programme du secondaire depuis près de 15 ans dans un centre d’éducation des adultes (CEA). La plupart de ces adultes sont des jeunes en difficulté d’apprentissage ou des élèves que la pandémie a perturbés. J’adore mon travail, j’aime mon milieu et j’éprouve beaucoup de plaisir avec mes élèves. Mais aujourd’hui mon optimisme est en chute libre.

Je doute, j’observe autour de moi : école désertée, classes vides, un plus grand nombre d’élèves aux prises avec des problèmes de troubles alimentaires, d’anxiété, des élèves qui repartent chez eux après une ou deux heures parce qu’ils ont du mal à rester avec les autres et préfèrent leur chambre-bunker.

J’interroge Jérémy, 18 ans, qui a une triste mine : « À la maison, tu te sens bien ? Ça va chez vous ? » Non, pas trop ! Climat familial grippé, en panique, absent, des chicanes non résolues, des séparations en pagaille, des parents inquiets, déprimés, une maman en télétravail qui soupe devant son ordinateur.

« Heureusement, tu as un emploi qui te plaît, non ? » Ben… non plus ! C’est une course à l’emploi, la pression des employeurs qui jonglent avec un turnover infernal, des clients impatients, mécontents, impolis.

« Mais au moins, tu as un projet professionnel, c’est important, ça ! » Peine perdue, encore : vision sombre de l’avenir, pas envie de construire, trop incertain, tout ce monde-là, même pas envie de tomber amoureux, d’envisager un couple…

Je fige, tu figes, on fige… Parfois, un grand soleil, un étudiant qui a compris le sens de la communauté, du partage, de la re-centration sur soi, qui a fait le ménage dans ses mauvaises habitudes et dépendances pendant la pandémie pour retomber sur des pieds plus solides. Parfois, mais trop peu souvent !

Et nous, les enseignants et les acteurs éducatifs, dans tout cela ? Qui d’entre nous a pu saisir cette occasion incroyable, après un moment historique de prise de conscience, pour créer des situations d’apprentissage contextuées et contextuelles : mécanique d’une bulle immobilière, réalité mathématique d’une inflation, impact d’un taux directeur, gestion des dettes avec amortissement… des textes écrits par les artistes pendant cette période d’isolement, le processus d’introspection en littérature, débats enflammés sur les réseaux sociaux, désinformation et controverse, la preuve médicale et son objectivité, etc.

Juste à écrire tout ça, j’en ai l’eau à la bouche, les doigts qui me démangent et des trépignements dans le lobe frontal ! Wouawww ! Je vis un moment clé dans la vie de ces jeunes ! Il y a de nouveaux défis à affronter dans leur vie, la réalité a fait un salto arrière plusieurs fois en trois ans et ce sera écrit dans les manuels d’histoire du monde entier !

Woawww !!! Heuuuu… Lorsque j’arrive à l’école, mon emploi du temps est programmé depuis des lustres, j’ai une tonne de tâches à finir dont je n’arrive pas à me débarrasser, les lourdeurs administratives ont accouché de nouveaux bébés qui sautillent sur mon bureau. J’ai l’impression qu’on voudrait tellement faire comme avant, comme si, mais il faut le faire plus vite et plus compliqué, s’il vous plaît.

Notre façon à nous, les adultes, de ne pas ressentir ? Un réflexe inconscient collectif pour conjurer la possibilité de revivre cette année le même scénario ? Réconfort de la répétition ? Indifférence ? Ou étroitesse d’esprit généralisée ?

Et si on faisait ce qu’on a toujours rêvé de faire ? Si on arrêtait de courir plus vite que le train et qu’on prenait notre crayon pour créer ? Même si la paperasse s’entasse, que les courriels s’accumulent et qu’on me regarde de travers ? Si on mettait le turbo ? Après tout, qui se souviendra de moi, enseignante dans un CEA, sinon mes élèves d’aujourd’hui et ceux qui utiliseront mon travail pour mieux outiller leur vie demain ? Qu’en est-il de notre réelle mission éducative ?