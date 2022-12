Une société d’État ne devrait pas se croire au-dessus des lois

Lettre ouverte à Madame Sophie Brochu, présidente et cheffe de la direction, Hydro-Québec

J’apprends cette semaine dans Le Devoir qu’Hydro-Québec entend démolir un bâtiment patrimonial inventorié situé sur le site de la centrale Hemming, à Drummondville, en dépit des dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel, la société d’État évoquant son « immunité » pour justifier un tel manquement.

J’ai grandi dans les environs de la centrale Hemming, dans le petit village de Kingsbury, au bord de la rivière au Saumon (oui, oui, au singulier). D’ailleurs, je ne connais personne ayant déjà vu un saumon dans cette rivière, ni personne pouvant expliquer pourquoi le cours d’eau a été nommé ainsi, puisqu’en théorie, le saumon ne remonte pas plus loin que la ville de Québec, vu sa préférence pour l’eau froide.

Ce qu’on peut facilement expliquer, en revanche, c’est l’absence des autres poissons dans la rivière. La raison ? La rivière Saint-François est aménagée non loin de son embouchure, pour fournir la centrale Hemming, empêchant les poissons de la remonter jusqu’à la rivière au Saumon, qui se jette dans la Saint-François à la hauteur de Melbourne. Des photos d’archives datant d’avant la construction du barrage démontrent que la pêche était abondamment pratiquée à l’époque, à Kingsbury.

Voilà qui invite à remettre en question l’étiquette verte systématiquement accolée à l’hydroélectricité.

Et celle produite à la centrale Hemming n’est pas la seule activité d’Hydro-Québec qui a entraîné des conséquences néfastes pour l’environnement dans la région. En 1998, profitant de la panique post-crise du verglas, la société d’État annonçait la construction d’une ligne à haute tension de 735 kilovolts entre les postes Hertel, en Montérégie, et Des Cantons, en Estrie, pour sécuriser le réseau de transport électrique en vue d’une éventuelle deuxième tempête de pluie verglaçante.

Le gouvernement de Lucien Bouchard a adopté une série de décrets pour autoriser le projet sans tenir de consultations publiques et sans réaliser d’études d’impact sur l’environnement, expropriant du même coup 200 propriétaires, dont 50 dans Le Val-Saint-François, la région où s’étaient établis mes parents. Un peu plus tard, les journalistes du Devoir ont révélé que Hertel-Des Cantons était plutôt destinée à rassurer les clients américains d’Hydro-Québec, qui exigeaient une ligne de transport supplémentaire pour sécuriser les exportations vers les États-Unis.

La Coalition des citoyens et citoyennes du Val-Saint-François a farouchement combattu le projet, allant jusqu’à remporter une victoire décisive contre le gouvernement en Cour supérieure du Québec, en 1999. La juge Jeannine M. Rousseau y a déclaré les décrets justifiant la construction d’Hertel-Des Cantons « illégaux, inapplicables et inopérants » et sommé Hydro-Québec de cesser les travaux. Lucien Bouchard a répondu au jugement par une loi spéciale et la ligne fut terminée en 2004, détruisant des forêts anciennes et charcutant des terres agricoles.

Tout ça pour vous dire qu’une société d’État ne devrait pas se croire au-dessus des lois ni forcer la réalisation de ses projets au mépris de l’acceptabilité sociale (il y en aurait bien sûr long à dire sur la relation d’Hydro-Québec avec les communautés autochtones, je vous suggère l’excellent essai Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes, de Zebedee Nungak, signataire de la Convention de la Baie-James).

Préserver la maison de la centrale Hemming à titre de témoin de l’histoire serait une bonne façon de nous rappeler que tout développement a un prix (humain, social, écologique). Et pour amorcer un début de réparation avec les habitants de la région qui ont sacrifié leurs terres pour une ligne à haute tension qui n’était pas nécessaire, ce serait la moindre des choses que ce bâtiment patrimonial soit mis au service de la communauté.