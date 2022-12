Le cul-de-sac de la CAQ et du Québec francophone

À chaque nouvelle économique révélant que le taux de chômage du Québec est le plus bas au Canada ou que le revenu moyen québécois se rapproche un peu plus du revenu moyen ontarien, François Legault pavoise.

Le lendemain ou souvent même le même jour, il s’inquiète à haute voix du déclin du français et réclame pour le freiner plus de pouvoirs en immigration. Il semble ne pas se rendre compte que les objectifs qu’il se donne de réduire l’écart économique entre l’Ontario et le Québec et de freiner le déclin du français sont en bonne partie antinomiques.

Tant que nous ferons partie du Canada, nous n’aurons jamais de contrôle sur les migrations interprovinciales et sur le droit des enfants des Canadiens anglais et des immigrants établis dans les autres provinces déménageant au Québec de faire éduquer leurs enfants dans le système anglais.

Or, plus l’écart de richesse entre l’Ontario et le Québec diminuera et plus les déficits de main-d’oeuvre du Québec augmenteront, plus les résidents du reste du Canada seront attirés par le Québec et plus la population francophone du Québec sera noyée rapidement. Déjà, cela se fait nettement sentir dans la région de l’Outaouais et sur l’île de Montréal.

Si la CAQ n’en parle jamais et si les analystes soulignent rarement la chose, il faut se rendre compte que la menace de minorisation des francophones au Québec est sans doute moins exogène qu’endogène au Canada, d’autant plus que le Canada anglais se fixe officiellement comme objectif de faire exploser la population du Canada afin d’atteindre les cent millions d’habitants avant la fin du siècle.

Le scénario plus que probable suivant lequel, d’ici 75 ans, le Canada aura 100 millions d’habitants, le revenu moyen du Québec aura égalé celui de l’Ontario et les Canadiens anglais seront devenus majoritaires dans l’Outaouais, sur l’île de Montréal, sur celle de Laval, dans la première et la deuxième couronnes de Montréal, et, par conséquent, dans la partie la plus riche du Québec ne semble pas venir à l’esprit du think tank caquiste.

Mais il vient à l’esprit de certains « entrepreneurs » de l’anglicisation, comme la Centennial Academy qui occupe, depuis 2020, l’édifice de l’ancien Grand Séminaire de Montréal des Sulpiciens. Cet établissement privé dont le site Internet est bilingue, mais dont les cours sont en anglais, se fixe comme objectif de préparer les élèves « de souche » et immigrants issus du secteur d’enseignement francophone à accéder aux cégeps anglais.

Faire une fixation sur la provenance des immigrants acceptés par le Québec est une grave erreur. Le plus grave péril vient du Canada lui-même tel qu’il est, soit un pays ayant une minorité historique importante menacée partout sur le territoire canadien, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans l’Outaouais, sur l’île et dans l’aire métropolitaine de Montréal, et partout ailleurs, en Estrie, à Québec, etc., partout où on trouve des établissements d’enseignement collégiaux et universitaires anglais.

Tout observateur objectif ne peut conclure de cela qu’à l’intérieur du Canada, tel qu’il est constitutionnellement par la volonté de Pierre Elliott Trudeau, la francophonie n’a pas de salut.