Pour un Québec réellement inclusif

Monsieur le Premier Ministre,

Je vous écris une lettre, que vous lirez peut-être, si vous en avez le temps… Vous qui venez de présenter vos priorités à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années, vous n’avez pas prononcé une seule fois le mot « handicap ».

J’ai toujours été fier d’être Québécois. J’ai grandi au rythme des années de l’émancipation de la société québécoise, qui, forte de son sentiment d’appartenance, mettait la table pour une société plus juste et plus équitable. Je suis un enfant de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi visant à reconnaître l’exercice des droits des personnes handicapées. Fier de ces textes législatifs fondamentaux, comme personne handicapée utilisant un fauteuil roulant, j’ai rêvé de prendre ma place dans cette société effervescente.

Étant atteint d’une maladie évolutive, j’ai grandi avec l’idée qu’il y aurait toujours une place pour moi au sein de ce projet de société. Toutefois, 40 ans après l’ajout du handicap comme motif de discrimination interdit dans la Charte, force est de constater que l’élan de ces années s’est estompé. Les idées avant-gardistes ne font plus partie de nos visions et prises de parole politiques et législatives. Le Québec jadis si innovant est maintenant largement dépassé par des lois, des programmes, des mesures et des visions d’équité, de diversité et d’inclusion portées par nos voisins, comme l’Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis et la France.

La mise en place de nos politiques innovantes n’a pas donné les résultats escomptés. Que ce soit l’accès à l’emploi, à l’hébergement, à du financement pour contrer les obstacles d’une société non inclusive, l’accessibilité des infrastructures publiques, des commerces, du transport en commun, du soutien nécessaire à une pleine participation sociale, aux services (en santé, en éducation, sociaux, de loisirs, etc.), l’administration publique et ses composantes sont loin, dans leurs pratiques, d’une vision inclusive et en mesure de répondre à l’ensemble de la population, en particulier, les personnes en situation de handicap.

La bonne volonté ne suffit pas

Tant chez nos élues et élus qu’au sein de l’administration publique et de la société en général, l’enjeu du handicap est éternellement négligé, oublié, pour ne pas dire évacué. Dans une société inclusive, cette question devrait être au coeur de la prise de parole de nos élues et élus. Malheureusement, la pandémie a cruellement démontré l’absence de prise en compte de la diversité de la société québécoise, notamment en matière de handicap (accès aux consignes, masques adaptés, priorités dans les urgences et dans la vaccination, mesures d’inclusion lors de la vaccination, etc.).

Au Québec, malheureusement, l’inclusion repose en grande partie, toujours et encore, sur la bonne volonté d’individus bienveillants. Or une société moderne, innovante et avant-gardiste devrait être en mesure, par l’entremise de ses représentantes, ses représentants, de porter une vision et un discours garantissant l’inclusion et l’égalité de toutes et de tous.

La réponse au handicap ne peut reposer que sur la bonne volonté. Pour se déployer, un leadership doit être assumé et rien, actuellement, au Québec et dans ses composantes, ne se manifeste en ce sens. Le Québec, riche de ses acquis sociaux, semble aujourd’hui calculer d’abord les coûts de l’inclusion, mais jamais ceux de l’exclusion.

Monsieur le Premier Ministre, en matière de droits, aucune économie ne doit être envisagée, car réduire la participation sociale des personnes handicapées à un coût est réducteur et déshumanisant. Dans votre discours inaugural, vous parlez beaucoup de prospérité, de créer de la richesse et de pénurie de main-d’oeuvre. Est-ce que les personnes handicapées sont incluses dans votre message, car actuellement on peut dire qu’elles sont encore largement écartées des différents milieux de travail ?

Idem, pour l’éducation, que vous mentionnez être le meilleur véhicule pour assurer l’épanouissement personnel et collectif. Or, 40 % des élèves handicapés quittent l’école sans diplôme d’études secondaires. Si l’école ne joue pas son rôle pour assurer la participation sociale des personnes handicapées, qu’est-ce qui adviendra par la suite pour ces personnes ?

Recommencer à rêver

Monsieur le Premier Ministre, si vous tendez la main aux personnes handicapées, assurez-vous qu’il y ait plus qu’une place de stationnement réservée, une rampe d’accès, une porte automatique, des toilettes adaptées dignes de ce nom, et qu’une aire de restauration soit accessible, tant par son menu que par son accès physique, et son coût. Assurez-vous que la télétranscription, l’interprétation en langue des signes, des aires de repos et de tranquillité soient disponibles et que tout soit mis en oeuvre pour tenir compte de la diversité qui compose les réalités et les défis des personnes handicapées.

Malgré tout ce que vous aurez mis en place, je me dois de vous aviser qu’il est possible qu’en matière de transport, je ne sois pas en mesure de m’y rendre, car le Québec fait piètre figure en matière de transport accessible. Comme mentionné dans le mémoire déposé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (2019) et par le milieu communautaire de défenses de droits des personnes handicapées (2022) les effets pervers de loi 17, concernant les modifications de l’industrie du taxi, il m’est impossible d’avoir accès à un taxi adapté.

L’accès au transport ne saurait se résumer à un pictogramme de stationnement réservé et reposer dans son entièreté sur les villes. Une vision globale et un financement en fonction de notre territoire devraient guider vos actions.

En terminant, permettez-moi, Monsieur le Premier Ministre, de faire une chose que le Québec semble depuis longtemps avoir oublié : rêver d’une société inclusive, rassembleuse et fière de chacune des personnes composant son tissu social, tissu riche autant par ses formes, ses couleurs, que par les origines qui le définissent. Le Québec sera alors à l’image des courtepointes de ma grand-mère, porteur de sens, car, comme le disait René Lévesque, n’est-ce pas dans le rêve que naissent la plupart des projets qui en valent la peine ? L’impression actuelle est que le Québec ne se donne pas tous les moyens de rêver et cela me brise le coeur !