Ode au don de soi à l’aube des Fêtes

La salle d’attente du 15e étage du pavillon C du CHUM, largement vitrée, offre une belle perspective sur la ville. Les fauteuils rembourrés sont confortables. Tout est moderne, efficace et bien tenu. Le silence y règne habituellement. Les appels des patients se font à l’écran. Tout le monde est à son affaire. Les derniers arrivés remplissent leur formulaire. Les patients qui s’y trouvent attendent généralement une trentaine de minutes, le temps que la pharmacie prépare leurs médicaments. Les patients savent qu’ils auront d’excellents soins grâce à un personnel médical très compétent, attentif et courtois. On se sent en confiance, médicalement parlant. C’est beaucoup.

Il n’empêche… On ressent forcément une certaine froideur toute clinique, toute médicale, assis dans cette salle. C’est inévitable. On n’est pas à l’hôtel. Recevoir des traitements de chimiothérapie ou d’immunothérapie, ce n’est pas une visite chez le coiffeur. Quand on y a droit, on sait ce qu’on combat, mais pas toujours l’issue qui nous attend. Chaque cas est différent. Chaque patient gère la situation à sa manière. Mais disons qu’on aimerait mieux être ailleurs, si notre santé le permettait.

Mercredi dernier, en début d’après-midi, assis à lire mon journal pour passer le temps, j’ai tout à coup entendu une très jolie, très douce et très agréable mélodie, jouée sur guitare avec beaucoup de talent. C’était le genre de mélodie qu’on écouterait le soir, confortablement allongé, pour se détendre. J’ai d’abord cru à un enregistrement, mais d’une clarté surprenante. C’était plutôt un homme d’un certain âge, comme on dit souvent, qui avait apporté sa guitare.

La froideur de la salle a disparu. L’endroit s’est rempli d’une chaleur humaine que je ne peux pas décrire en mots. J’en suis désolé. J’ignore ce que les autres patients ont ressenti. Mais cette douce mélodie, jouée avec autant de finesse, m’a réconforté et m’a rendu plus serein. D’autant plus qu’elle était tellement inespérée en pareil endroit. Qu’un patient se donne la peine d’apporter sa guitare pour égayer ses pairs, qui l’eût cru ! J’ai remercié le talentueux musicien.

Sauf qu’il n’en était rien. En fin d’après-midi, en traversant la salle d’attente vide, j’ai remarqué l’étui de guitare posé sur un fauteuil. En me retournant, j’ai revu ce grand monsieur, ce guitariste d’occasion. Voilà qu’il m’explique qu’il n’est pas un patient, Dieu merci pour lui, mais un bénévole qui accompagne un patient. Pour combler les longues heures d’attente, il apporte sa guitare, tout simplement.

Ce monsieur, à qui je n’ai pas eu la présence d’esprit de demander le nom, consacre plusieurs jours par semaine à transporter et à accompagner bénévolement des patients, et pas seulement au CHUM. Il offre par la même occasion, en toute sobriété et délicatesse, une douce mélodie aux patients qui attendent. Il était, je crois, surpris que je prenne la peine de le remercier, de m’informer à son sujet. Il n’attendait rien de personne, pas la moindre reconnaissance : seulement la fin des traitements du patient qu’il accompagnait.

À l’aube des Fêtes, c’est avec plaisir que je fais part de ce moment de douceur humaine, toute musicale, pour souligner le travail des bénévoles, particulièrement ceux et celles qui s’y consacrent régulièrement, des jours entiers, à longueur d’année. Au CHUM, les bénévoles, femmes et hommes, la soixantaine et plus, sont nombreux à offrir divers services et petites attentions. Tantôt pour indiquer le bon chemin, tantôt pour aider à l’utilisation des bornes d’enregistrement, tantôt pour offrir un café ou un jus de pomme.

Même si on n’a pas soif, quand on est seul en attente de son traitement, se faire offrir à boire, le sourire aux lèvres, ça fait du bien. Entendre une douce mélodie, au moment opportun, c’est du bonheur. Et quand ces bénévoles sont des aînés, qui ont pour seule compensation la satisfaction d’aider, alors ces petits gestes nous rendent très reconnaissants.