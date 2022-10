Un ministère minuscule à l’impact «majuscule»

Le ministère de la Culture est minuscule comparativement aux autres ministères de l’État québécois, mais il joue un rôle essentiel pour la culture québécoise. Son impact va largement au-delà de sa taille. Votre rôle en tant que ministre est donc important et doit s’articuler autour d’axes porteurs. J’en soulignerai trois en particulier : patrimoine, éducation et culture au sens anthropologique.

Premier axe : protéger et faire vivre le patrimoine, tant le patrimoine bâti que les oeuvres, celles issues des arts visuels et des arts vivants. Le patrimoine nous sert de repère. Nos monuments et édifices sont témoins de notre passé. Les musées qui protègent et mettent en valeur les grands artistes de notre temps et de celui d’avant contribuent à l’édification des générations actuelles et futures. Les compagnies en arts de la scène qui font vivre la parole des grands auteurs d’ici et d’ailleurs font oeuvre utile, car si on ne joue pas les classiques, québécois et étrangers, ils se perdent, et avec eux notre regard sur nous-mêmes et d’où nous venons. Il est impératif de bien soutenir les institutions qui s’y consacrent.

Deuxième axe : les arts font oeuvre d’éducation. L’artiste, qu’il soit écrivain, chorégraphe, auteur dramatique ou autre, nous déstabilise, nous parle de nos travers, nous renvoie l’image de nous-mêmes en nous faisant rire ou pleurer, nous force à réfléchir à nos valeurs et au monde qui nous entoure. Les artistes le font par des livres, dans des théâtres ou à la télévision. Ce faisant, ils participent à la culture humaniste de l’individu.

Les compagnies oeuvrant pour l’enfance et la jeunesse préparent les générations nouvelles à aimer les arts tout en discutant de thèmes qui touchent les enfants et les aident à apprivoiser leurs peurs ou leurs sentiments. C’est durant la tendre enfance que les goûts et préférences se forment ; pour les arts, le phénomène a été étudié et montré par nombre d’universitaires et de chercheurs. Ces compagnies doivent être soutenues, ainsi que toutes les autres qui ont un programme destiné aux jeunes, dont les musées.

Les arts protègent notre culture, car ils reflètent ce que nous sommes. Ils nous parlent de nos peurs et de nos rêves. En chanson, par des films, des romans ou au théâtre, ils nous accompagnent dans notre quotidien. Ils contribuent à ancrer notre distinction par rapport aux autres peuples, en particulier en Amérique du Nord.

Les besoins du monde des arts sont grands, les moyens, petits. Il faut donc le soutenir avec sagesse en se posant les questions suivantes : est-ce que la proposition devant nous contribue à conserver notre patrimoine ? Est-ce qu’elle contribue à l’éducation du public ? Et finalement, est-ce qu’elle contribue à garder notre culture vivante ? Votre ministère n’est pas là pour offrir du loisir gratuit à ses citoyens. Sa mission est tout autre, comme j’espère l’avoir montré par ce texte.

En terminant, j’aimerais souligner que le monde des arts peut appuyer d’autres missions de l’État, notamment celui de l’Immigration dans l’acculturation des nouveaux arrivants. Amener nos nouveaux arrivants aux arts d’ici est une belle façon de leur faire connaître et aimer la culture québécoise. Les communautés culturelles ont aussi leurs artistes et leurs organisations culturelles. Des collaborations s’établissent entre les compagnies de la majorité et celles des minorités. Le ministère doit favoriser de tels échanges qui nous aident à mieux nous comprendre et nous apprécier.

Le ministère de la Culture est minuscule, soit, mais son impact est « majuscule ». Les moyens manquent face aux demandes croissantes. Raison de plus pour ne pas se disperser. Grosse responsabilité pour un nouveau ministre.