Cher patient, je souffre aussi

Allô, c’est ton médecin. Je voulais te parler, cher patient. C’est que j’essaie de te soigner, j’essaie vraiment très fort. Mais j’arrive parfois mal à le faire. J’en suis désolée. Ça me perturbe et ça me tient debout la nuit.

J’ai appris à l’école de médecine que je devais te fournir une qualité de soins à la hauteur des connaissances scientifiques de notre société développée. C’est ce que j’essaie de faire.

Malgré toute ma bonne volonté, par contre, j’y arrive plutôt mal. C’est que le système de santé est tellement brisé ! Je sais que tu le sais déjà et que tu as plein d’exemples à me donner sur les manquements du système à te soigner. Mais je veux que tu saches que tu n’es pas seul dans les tranchées — j’y suis avec toi, à tes côtés. Parfois, je t’avoue que je ne sais pas plus que toi comment nous sortir de cette guerre. Pourtant, ce devrait être si simple : moi qui veux t’aider et te soigner en faisant mon métier, toi qui me permets de te soigner et qui reçois les soins dont tu as besoin.

Je veux être là pour toi quand tu souffres non seulement physiquement, mais aussi moralement. J’ai plein d’idées sur la façon de mieux t’aider et j’essaie de les appliquer. Mais comme tu l’as sûrement remarqué, l’heure n’est pas aux petites idées — elle se résume plutôt à un grand concept de base : l’humanisation du réseau de la santé.

Pour moi, ton médecin, l’humanisation du réseau veut dire que les personnes âgées n’attendent pas dans les garages avant d’entrer dans une salle d’urgence ; les enfants en détresse ne sont pas soignés dans les corridors ; et les patients sont tous vus en temps opportun par un médecin avant qu’il n’arrive un désastre. L’humanisation du réseau veut dire que je peux aller chercher un test pour toi quand tu en as besoin, que tu auras des prélèvements de laboratoire proches de chez toi, que tu recevras tes examens d’imagerie et que tu verras le spécialiste requis en temps opportun, que tu auras l’intervention chirurgicale qui t’aidera, ou un intervenant social ou psychologique pour t’écouter et t’apporter de l’aide lorsque la vie est juste de trop.

Cela me brise le coeur de devoir appeler un politicien pour te faire voir par un spécialiste pour ton cancer, d’écrire aux journaux pour t’obtenir un vaccin ou de sortir dans les médias pour empêcher la fermeture de mon CLSC.

Alors, j’ai besoin de toi, de ton entourage, de tout ton réseau : lève-toi, aide-nous à sortir des tranchées, à organiser un réseau compatissant qui bénéficie des ressources nécessaires pour te soigner, un réseau qui soit gouverné sur une base locale et qui donne des soins de proximité. Écris à ton député avec tes préoccupations, participe à un comité de vigie, contacte ton comité d’usagers, soutiens un regroupement de patients, fais comme tu peux. Mais implique-toi, car nous sommes ensemble dans ce pétrin — en fait, nous sommes partenaires pour la vie !

Cher patient, tu auras compris que, sans toi, on n’y arrivera pas. Tu seras de plus en plus souffrant, et moi aussi. Nos destins sont intimement liés. Nous y sommes ensemble, et c’est seulement ensemble qu’on s’en sortira.

Merci de m’avoir écoutée.

Ton médecin