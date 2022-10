Lettre à M. Drainville, mon nouveau patron

Monsieur le ministre de l’Éducation, vous avez hérité de ce qui devient, selon le premier ministre, la priorité du gouvernement. Vous aurez fort à faire pour nous en convaincre.

Pour y arriver, commencez donc par vous demander ce que cache la pénurie. Pourquoi tant d’enseignants ont quitté la profession, la quittent encore et la quitteront si rien n’est fait.

Cette désertion ne date pas d’hier : depuis vingt ans, l’essentiel des revendications des enseignants se sont vues dénigrées sur la base de leur « vocation » légendaire. À chaque négociation, pari fut fait que l’incommensurable dévouement de ceux et celles qui connaissent les élèves par leurs noms serait le gage d’une économie substantielle pour l’État. De telles décisions rendirent plus pénible le travail des enseignants, sans qu’à aucun moment leur réalité soit prise en compte.

L’enseignant typique de l’école publique, petit à petit, s’est vu contraint de faire face à des groupes de plus en plus difficiles sans qu’on lui reconnaisse le temps nécessaire, la valeur de son expertise ou les ressources adéquates. Cela ne pouvait qu’amener détresses et souffrances à tous les niveaux, aussi bien parmi les enseignants que le personnel de soutien, les professionnels, les directions, les parents et, bien sûr, les enfants.

Tant de tolérance aura finalement abouti, pour de plus en plus d’enseignants, au deuil du métier qu’ils aimaient ou auquel ils aspiraient.

Pour comprendre véritablement cela, il vous faudra passer par-dessus vos propres fonctionnaires, vos propres préjugés et votre propre gouvernement, qui, jusqu’à maintenant, ne s’est attaqué qu’à des enjeux superficiels. Celui qui devait réinventer l’école avait une vision tronquée, limitée par sa propre expérience, tandis que son supérieur, le vôtre désormais, n’a jamais été capable d’envisager le virage nécessaire et urgent que doit prendre l’éducation. Manquez ce virage, monsieur Drainville, et vous ne serez rien de plus qu’un autre ministre dans le champ.

Ne serez-vous qu’une façade ? Fort en gueule ? Incarnant à la fois un renouveau factice face à la population et une autorité déconnectée devant les gens des milieux ?

Qui pourra réellement vous influencer ?

Ni les enseignants, ni les parents, ni les experts n’ont semblé capables de faire comprendre aux gouvernements la profondeur des problèmes qui condamnent le système d’éducation.

Sera-t-il encore question, en guise de solution, de simplement permettre une échappatoire vers le privé aux parents qui en ont les moyens ? Et d’ainsi garder les yeux fermés sur la marchandisation qui sévit de plus en plus dans nos écoles publiques au détriment des classes ordinaires peuplées de laissés-pour-compte, moins nantis et disproportionnellement en proie aux troubles d’apprentissage, à la pauvreté et à la démotivation ?

Votre réelle responsabilité, Monsieur le Ministre, ne sera pas de convaincre le public de l’importance de votre ministère, mais d’en convaincre votre gouvernement. Il vous faudra dépolitiser l’éducation et comprendre la réalité imperceptible et implacable de l’enseignement, en classe et en dehors de celle-ci.

Je suis d’avis que vos prédécesseurs s’en sont relativement bien sortis malgré leur apathie crasse.

Probablement par bienveillance, trop d’enseignants ont eu tendance à se retenir d’exercer des moyens de pression à la hauteur de leur détresse et de leur indignation. À la hauteur de leur importance dans la société. Cette hésitation à faire la grève pour défendre plus fermement des revendications pourtant on ne peut plus légitimes s’est soldée par la pénurie dont vous héritez aujourd’hui. Depuis plus de vingt ans, le délabrement des conditions de travail des enseignants, telles nos écoles vétustes et inquiétantes, nous a plus donné l’envie de fuir le réseau que d’y entrer.

Vous subissez donc aujourd’hui le plus dramatique des moyens de pression que les enseignants ont jamais osé engager : non pas une grève générale illimitée, mais bien un véritable exode. La pression qui en résulte aura des conséquences catastrophiques, et pour longtemps.

Demandez-vous pourquoi ces enseignants si dévoués, ces jeunes enthousiastes et ces vétérans aguerris ont quitté leur classe. Pourquoi aussi il est si difficile de remplacer autant d’expertises sacrifiées. Ils sont pourtant là. Quelque part.

Quand vous aurez trouvé la réponse, vous saurez peut-être quoi faire pour les convaincre de revenir. En leur offrant la reconnaissance qui leur manquait, les conditions qu’il leur fallait.

Pour enseigner comme il se doit à nos enfants.