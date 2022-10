Pour un conseil d’administration pleinement responsable à Hydro-Québec

Dans le débat relaté ces jours derniers dans les médias entre Sophie Brochu, p.-d.g. d’Hydro-Québec et Pierre Fitzgibbon, nommé jeudi ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, il est curieux de constater que le conseil d’administration de l’entreprise semble être aux abonnés absents.

Il est possible, et quasiment certain, qu’il ait été consulté, et on peut penser que la p.-d.g. s’appuie sur son avis. Mais que les médias n’évoquent absolument pas le conseil, voilà qui est révélateur et nous amène dans le film classique de l’opposition entre l’actionnaire principal d’une entreprise et son p.-d.g. On connaît la fin ; ce dernier est habituellement remercié.

Le fond du débat, dans le cas présent, est loin d’être banal : les besoins pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050 sont de 100 TWh, tandis que les projets industriels soutenus par M. Fitzgibbon exigent 15 TWh de plus. Des choix s’imposent et méritent un débat éclairé, rigoureux, concernant l’ensemble des impacts, des avantages et inconvénients des constituantes de la future stratégie d’Hydro-Québec.

Nous ne souhaitons pas ici aborder cette analyse, mais plutôt souligner que c’est au sein du conseil d’administration que cette analyse doit être faite sereinement, et non pas dans le tumulte d’un combat médiatisé.

Le conseil actuel d’Hydro-Québec ne nous apparaît pas constitué pour assurer un débat de fond où toutes les parties prenantes apporteraient leur point de vue, selon un modèle qui émerge dans le monde contemporain et qui relève de ce qui est communément appelé « le capitalisme des parties prenantes » en lieu et place du capitalisme actionnarial.

Cette nouvelle vision de la gouvernance s’appuie sur le fait que le capital n’est plus le seul facteur de succès d’une entreprise. Les résultats d’une entreprise, aujourd’hui, dépendent d’abord du talent, puis du capital, et enfin de l’harmonisation de ses intérêts avec ceux de son écosystème.

Constitué de 17 personnes, dont 15 indépendantes et sans aucun doute compétentes mais provenant essentiellement du secteur privé, le conseil d’administration d’Hydro-Québec ne compte qu’une administratrice représentant l’État actionnaire, en l’occurrence la sous-ministre du ministère de l’Énergie.

Pourquoi ne pas disposer d’un conseil reflétant les parties prenantes d’Hydro-Québec : quelques administrateurs représentant l’État actionnaire (avec, pourquoi pas, quelques élus de régions clés), quelques administrateurs représentant les employés, quelques administrateurs représentant les usagers et les citoyens (consommateurs, PME…) et, enfin, les fournisseurs ?

Dans la nouvelle économie qui se dessine partout dans le monde, notamment dans ce que les Américains appellent la Purpose Economy, le conseil définit la « raison d’être » de l’entreprise ; il en est le gardien, et il veille à son intégration dans la stratégie. Or la raison d’être, au-delà de la mission classique de servir les clients, définit l’utilité de l’entreprise à l’égard de la société.

Dans cette perspective, Hydro-Québec ferait rapidement le lien avec son ADN, soit le développement du Québec tel qu’Adélard Godbout et René Lévesque l’avaient imaginé, mais en lui adjoignant aujourd’hui l’impérative décarbonation de notre économie.

Le conseil aurait aussi à définir chaque année la politique de dividendes d’Hydro-Québec après s’être assuré que les bénéfices vont en priorité au financement des investissements… lesquels s’annoncent colossaux. On changerait évidemment la donne — 75 % des bénéfices sont automatiquement remis à l’État actionnaire —, laquelle étonne, par sa générosité, sa « gourmandise » devrait-on dire, car les financiers les plus cupides de Wall Street (les compagnies cotées en Bourse les plus généreuses) ne distribuent que 40 à 50 % de leurs profits. On éviterait sans doute ainsi que cette ponction sur les bénéfices débouche fatalement sur une augmentation des tarifs de l’électricité, les investissements requis ne pouvant pas être autofinancés à même les bénéfices, mais financés, en bonne partie, hélas, par les hausses de prix.

C’est avec un « nouveau c.a. » qu’Hydro-Québec pourrait et devrait, selon nous, aborder cette gigantesque nouvelle phase de son développement. Hydro-Québec peut aussi être un exemple pour toutes les entreprises du Québec : être le chef de file d’une économie humaniste, pleinement responsable vis-à-vis des générations futures, au service des humains et de la nature, et non plus l’inverse !