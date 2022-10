Citoyens de Rouyn-Noranda, à vos claviers!

Parlons du renouvellement de l’autorisation ministérielle de Glencore pour la fonderie Horne. Et si les émanations toxiques de la fonderie Horne étaient des coronavirus à la place des contaminants ? Cela ferait longtemps que le gouvernement aurait pris des mesures concrètes pour faire respecter les normes, les seuils au-dessous desquels un individu ne risque pas d’être affecté, et donc pour protéger la population.

Comme pour la COVID-19, certains effets qu’ont les contaminants provenant des émissions atmosphériques de la fonderie sur la santé sont maintenant connus et documentés : 14 cas de cancer du poumon de plus par année, 1100 patients excédentaires souffrant de maladies pulmonaires obstructives chroniques, 25 % de risques de plus d’avoir un bébé de petit poids (les conséquences peuvent être graves et suivre les personnes concernées toute leur vie), cinq ans d’espérance de vie de moins pour les résidents du quartier Notre-Dame et deux ans de moins pour le Rouyn-Noranda urbain.

Et tout comme avec la COVID-19, on ne peut pas prévoir qui va en souffrir ni à quel degré. Contrairement au coronavirus, cependant, il n’y a pas de transmission communautaire. C’est TOUTE la population de la MRC de Rouyn-Noranda qui est exposée : on travaille, on va à la garderie, on va à l’école, on fait nos achats, on utilise les services, on sort, on respire… en ville ! Et, malheureusement, on n’a aucun moyen de se protéger (pas de vaccin, pas d’isolement, pas de lavage des mains, pas de masques…).

Tout comme la COVID-19 surcharge notre système de santé, les effets des contaminants surchargent notre réseau, qui est déjà sous pression, ce qui entraîne également des conséquences psychologiques, sociales et économiques importantes. Cela diminue aussi l’attractivité de notre ville (Qui voulait aller en zone rouge avec la COVID-19, sans protection en plus ? Personne !), ce qui n’aide en rien à régler ni même à juguler la pénurie de main-d’oeuvre qui touche tous les milieux, particulièrement dans le domaine de la santé.

Et comme avec la COVID-19, plusieurs personnes ont cru qu’on capotait pour rien au début, qu’il ne fallait pas en parler, car cela faisait peur aux gens et faisait mauvaise presse. Mais le problème est là, il existe. Les données sont là, qu’on le veuille ou non. Et ce ne sont pas les gens qui dénoncent le problème qui l’ont créé ou qui l’amplifient. Entre le plan de Glencore et la fermeture de la fonderie, il y a plusieurs solutions possibles pour respecter les normes, certaines applicables dès demain, afin d’assurer un avenir prospère et en santé à Rouyn-Noranda.

Par exemple, la fonderie pourrait filtrer ses intrants et diminuer sa production le temps de faire les améliorations nécessaires à l’atteinte des normes. Pendant ce temps, le gouvernement pourrait soutenir financièrement les employés. De toutes les façons, il économisera notamment grâce à la réduction des coûts de santé liés aux effets des contaminants.

Oui, il est possible que Glencore fasse moins de profits pendant sa modernisation pour respecter les nouvelles normes. Au moins, ce ne sera pas aux habitants de Rouyn-Noranda d’en payer le prix avec leur santé et leur prospérité. Cela incitera inévitablement la fonderie à se moderniser plus rapidement plutôt que de possiblement étirer son échéancier.

Avec le coronavirus, est-ce que le gouvernement aurait attendu avant de mettre en place des mesures pour protéger la population afin de ménager les profits d’une compagnie ? Au lendemain des élections, il revient aux citoyens de se mobiliser, y compris cette fois les enfants et les adolescents. Vous avez jusqu’au 20 octobre prochain pour donner votre avis à la consultation publique. Cela prend deux minutes et un courriel. Vous pouvez aussi le faire dans l’anonymat, et il n’y a pas d’âge limite. Pour une fois que les jeunes ont leur mot à dire sur leur avenir !