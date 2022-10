Quand l’émotion domine, la raison patine

Notre époque est dominée par le pathos, terme grec pour désigner les émotions et les passions dans la philosophie d’Aristote notamment. En gros, il s’agit d’agir, de réagir, d’interpréter le monde et les événements selon le critère des passions vécues. Il n’est pas question de faire preuve de discernement, de prudence ou encore de réflexion sur les faits vécus. Non, pas besoin, car le ressenti et l’émotion permettent de dire le vrai. De nombreux exemples des dernières années peuvent démontrer la domination de ce pathos sur la raison.

Les Filles de Caleb et Netflix

Récemment, nous avons pu prendre connaissance que Netflix a décidé de retirer le deuxième épisode de la série Les filles de Caleb en raison d’un black face. Afin de ne pas heurter la sensibilité des personnes, de certaines catégories de personnes, le géant du Net a décidé de censurer un épisode entier, non sans contradictions diverses. En effet, la sensibilité n’est pas de la même mesure en fonction des scènes cinématographiques. Ainsi, nous pouvons voir, dans des séries, des personnes découpées en morceaux, des adultes en train de violer une femme sans consentement, des actes d’une violence inouïe, mais le black face, c’est trop sensible.

En agissant de la sorte, les décideurs présument du peu d’intelligence, de raisonnement des personnes visionnant ces séries et films. De fait, il incomberait d’ordinaire que les gens puissent se rendre compte du contexte historique de la série. Il serait normal de rappeler, éventuellement, aux personnes que certaines scènes peuvent être choquantes afin que chacun puisse réfléchir sur le visionnement, ou non, de telle ou telle série, tel ou tel film. Parlons à l’intelligence, à la raison, au lieu de laisser les émotions dicter ce qui est permis ou non.

Hypersensibilité et wokisme extrême

Ce fait récent n’est que la partie visible de l’iceberg. Nous sommes bel et bien dans une époque d’hypersensibilité sur différents plans. Au point que les actions, les censures multiples des livres, des oeuvres, des propos sont monnaie courante afin de ne pas heurter tel groupe, telle sensibilité de tel individu ou encore éviter un scandale émotionnel.

Où sont l’intelligence et la raison des gens ? Sont-ils si bêtes pour ne pas mettre en perspective tel ou tel propos ou tel ou tel acte en fonction du contexte ? À en croire certains faits d’actualité, la raison a pris le bord. Bonjour l’émotion à tout va.

Le mouvement woke (dans ses extrêmes) profite de ce principe de l’émotion comme critère de jugement. Les minorités diverses ont raison, de prime abord, de revendiquer l’égalité de traitement dans les multiples sphères de la vie. Elles ont raison de dénoncer des actes passés et actuels de certains énergumènes. Cependant, une minorité des minorités use justement de cette hypersensibilité pour revendiquer un changement complet de paradigme et imposer ainsi leur tyrannie émotionnelle.

Cela se traduit par la volonté de retirer des mots, de brûler des livres, de demander des repentances constantes de certains groupes, de censurer tel ou tel conférencier, de menacer ou d’exclure tel groupe, telle personne sous motif d’avoir été heurté émotionnellement.

L’émotion domine, la raison patine.

Quand le pathos est au coeur des décisions, alors la raison est bafouée et mise en danger.

Il serait temps de freiner cette domination du pathos pour apprendre, ou réapprendre, les gens à penser, à contextualiser et à relativiser les faits et les actes de quelques-uns.