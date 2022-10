La parole des jeunes compte

Il suffit de deux phrases pour mesurer le fossé qui sépare le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, du monde auquel nous préparons nos jeunes. Des jeunes que nous espérons motivés, investis, impliqués.

L’adolescent : « J’aimerais vous poser une question. […] Est-ce que ce serait possible d’ouvrir les terrains [de soccer] les samedis jusqu’à la fin de la saison ? »

Le maire d’arrondissement, le rembarrant vertement : « Moi, premièrement, à 15 ans, j’aurais pas venu [sic] affronter le maire comme vous avez faite [sic]. »

Il faut dire au maire Miranda que Hocine Ouendi a fait exactement ce qu’on lui a montré à l’école. La société dans laquelle Hocine évolue a forgé une école où l’on apprend aux adolescents à donner leur opinion, dans une forme soutenue par des arguments, on leur enseigne même les sophismes et la réfutation.

Comme politicien, je présume que M. Miranda, comme les autres, adhère aux pans des programmes d’éducation qui forment les jeunes à prendre la parole, à écrire une lettre ouverte, pour exercer le droit élémentaire du citoyen dans un état démocratique…

Je ne suis pas politicienne ; ma langue n’est pas faite de bois, et elle ne tient pas bien dans ma poche… En cela, j’ai beaucoup d’affinité avec les adolescents à qui j’enseigne, et c’est pour cela aussi que je veux souligner la qualité de la langue de ce jeune de 15 ans, et par le fait même, la piètre maîtrise de celle choisie par l’élu pour lui répondre.

M. Miranda, vous auriez dû tourner votre langue sept fois comme il faut avant de lui servir cette idée insensée que parce qu’on a 15 ans, on ne mérite pas votre vote. Vous auriez dû le faire sept autres fois encore avant d’espérer couper court à sa juste rhétorique, devant ses parents de surcroît, en sortant les pires clichés qu’on sert bêtement aux enfants, là où il aurait fallu user d’esprit et de répartie. Et je ne parle même pas des reproches injustes que vous avez faits à ses parents. Non, cet enfant n’est pas mal éduqué, au contraire, et il est aussi soutenu. Lui et sa famille se sont préparés à prendre la parole avec intelligence à cette séance publique !

Ce jeune n’a pas saccagé votre pancarte électorale et ses parents l’accompagnaient dans sa quête… Il me semble plutôt qu’on est ici devant le cas d’un adolescent assez exemplaire qui a fait ses devoirs comme un fils mature et civilisé. À vous maintenant de faire les vôtres, et de vous excuser.

Votre réponse horriblement formulée me donne envie de saluer tous les enfants d’immigrants qui, dans mes classes, font souvent la preuve que la langue française s’apprend, qu’elle se vit et qu’elle sert à briller dans la société.

Je lève mon chapeau à Hocine pour sa prise de parole impeccable et responsable, et j’espère qu’il inspirera d’autres jeunes à s’impliquer intelligemment comme citoyen dans la société, plutôt que de faire du vandalisme et des mauvais coups quand personne ne regarde. Ça, ce n’était pas une balle perdue, monsieur le maire. C’était une balle à prendre au bond, et que vous avez ratée. La balle est dans votre camp maintenant.

J’ai envie de dire encore ceci : honte à tous les politiciens abscons qui pointent le citoyen du doigt, quel qu’il soit, en faisant des fautes mille fois plus graves.