Féministes, cessez de vous complaire dans le confort de l’indifférence

Le 13 septembre dernier, Mahsa Amini, une jeune femme kurde iranienne de 22 ans, a été arrêtée à Téhéran par des officiers de la Gasht-e Ershad, la police de la moralité mise en place en 2005, mais dont les racines remontent jusqu’au lendemain de la révolution islamique en 1979. Son crime ? Avoir porté le hidjab de manière inappropriée. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil du Moyen-Orient. Un point de bascule fut toutefois atteint lorsque, à son arrivée au commissariat de police, la jeune femme s’effondre et sombre dans le coma. Selon des témoins oculaires (ses codétenues), elle aurait été brutalement battue durant son transport en fourgon cellulaire. Le 16 septembre, trois jours après son arrestation, Mahsa Amini succombe à une hémorragie cérébrale à la suite d’un traumatisme crânien résultant d’un violent coup à la tête.

Se faire voler sa vie pour une mèche de cheveux est absurde, vide de sens. Tuer pour une mèche de cheveux est vil, ignominieux. Aussi la mort de Mahsa Amini a-t-elle suscité la consternation et déclenché une vague de manifestations en Iran. Mais au pays des ayatollahs, rien ne doit transgresser l’ordre établi et rien ne doit changer. Les manifestations, qui à ce jour se poursuivent, sont donc réprimées dans la violence la plus abjecte.

Les causes de la colère des Iraniens, profondes et multiples, ne sauraient se réduire à une simple question de port du voile. Après quarante ans de discrimination systémique, d’humiliations quotidiennes et d’assujettissement ; après quarante ans à se voir contraintes d’adhérer (à leur corps défendant) à une idéologie machiste et de se conformer à une doctrine prescrite hautement inégalitaire, les femmes iraniennes (maintenant rejointes dans leurs revendications par de nombreux hommes iraniens) ne se contenteront de rien de moins que d’un changement de régime.

Alors qu’un vent de révolte souffle sur la Perse, le silence des féministes québécoises face au mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini est assourdissant. Serait-ce que personne au Québec ne se soucie que des femmes soient emprisonnées ou tuées en Iran pour ne pas avoir couvert adéquatement leurs cheveux ?

Serait-ce que personne au Québec ne se soucie que des étudiantes et étudiants universitaires iraniens soient battus à mort pour voir tenu tête à la tyrannie et avoir défendu les valeurs libérales (l’habeas corpus, la liberté d’expression, la liberté de conviction et la liberté politique) qui forment le socle sur lequel s’est fièrement érigée la civilisation occidentale ? En tout cas, on ne peut que déplorer que celles et ceux qui ne manquent pas une occasion de dénoncer le patriarcat lorsqu’il est blanc s’enferment dans le mutisme lorsqu’il ne l’est pas.

Il s’en est même trouvé pour tenter d’établir un faux parallèle entre le port obligatoire du hidjab dans la République islamique d’Iran et l’obligation de neutralité dans la fonction publique québécoise. Il est odieux d’assimiler ainsi la conception québécoise de la laïcité (qui, si elle ne fait pas consensus, n’en demeure pas moins le fruit d’un exercice démocratique) à l’asservissement des femmes par le régime des mollahs.

Il est impardonnable de détourner ainsi la conversation de la critique plus que due du courant idéologique — l’islam politique — qui a infligé tant de souffrance à tout un peuple au cours des quatre dernières décennies par un opportunisme à courte vue. Ce qui constitue un moyen d’oppression en Iran ne peut pas concurremment constituer un vecteur de liberté et d’émancipation en Occident.

Par cette lettre, nous en appelons aux féministes québécoises : cessez de vous complaire dans le confort de l’indifférence. Joignez votre voix à celles de vos courageuses soeurs iraniennes lorsqu’elles se battent pour la fin d’un régime d’apartheid ayant élevé la misogynie en principe fondateur, faites écho à leur juste colère et à leurs légitimes revendications. Ne les abandonnez pas alors qu’elles manifestent au péril de leur vie pour s’affranchir de la sujétion.