GND et PSPP, la voie à suivre

Le vote de la semaine dernière a provoqué une vague d’indignation face aux distorsions monstres de la représentativité du peuple à l’Assemblée nationale (AN) en raison de notre système électoral archaïque, voire totalement non démocratique. Ayant obtenu seulement 41 % des voix exprimées par la population, la Coalition avenir Québec (CAQ) gouverne en toute légitimité de façon majoritaire avec 90 représentants sur 125, soit 72 % des députés composant la colline Parlementaire à Québec. Qui peut appuyer une telle injustice sociale ? Car c’est de cela qu’il est question.

Dans les derniers jours, le premier ministre François Legault a même eu le front de se moquer ouvertement des indignés, ce qui constitue une véritable provocation à la mobilisation. Le peuple devrait pourtant le remercier de se faire titiller ainsi, à lui de prendre la balle au bond ! Dieu que nous sommes mous parfois, et aux moments les plus critiques de notre histoire, bien souvent. On a rarement vu autant de distorsion démocratique… en fait, pas de démocratie du tout.

Pourtant, M. Legault s’était engagé par écrit à la suite de son élection en 2018, signature à l’appui, à revoir notre système électoral qui trompe la volonté populaire et sape du même coup notre démocratie devenue comparable à une monarchie. Qu’attendent les autres partis pour se manifester ouvertement et exposer à l’AN copie de ce document signé de sa main ? Une démarche transpartisane est urgente afin de rappeler cela à M. Legault et d’exiger de lui que sa promesse soit honorée.

Je défie les partis de se mobiliser en ce sens et d’interrompre les travaux tant que notre premier ministre ne s’engagera pas par écrit à agir avant la fin de son terme, à défaut de quoi il gouvernera illégitimement s’il poursuit vers une autre victoire en 2026. Cette promesse, qui semble s’être transformée en vague intention dont la priorité n’en vaut plus la peine, est un squelette de trop dans le placard… Renier une signature aussi importante pour la démocratie, vraiment, Monsieur Legault ? Vous en êtes là ? Ce que vous voyez dans votre miroir vous plaît ?

Jumeler fougue, intelligence et expérience

Pendant ce temps, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) continuent de s’obstiner à ne pas former d’alliance, cette alliance qui permettrait d’obtenir minimalement une opposition forte afin de protéger les intérêts de notre société. Si on analyse un tant soit peu les résultats une circonscription à la fois, QS a drôlement bien paru le soir du 3 octobre dernier, gagnant plusieurs voix exprimées et se hissant souvent en deuxième place dans bien des circonscriptions. Il s’est même bien confortablement installé dans le centre-est de l’île de Montréal, une ligne orange découpant la ville dans la mer rouge.

Le PQ, parti de quelques générations malheureusement, et qui étire son agonie à chaque élection sauf celle-ci, a réussi à faire entrer trois candidats de grand calibre à l’AN, dont son chef, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), qui s’est le plus démarqué au fil des semaines de la campagne. En fonction des votes exprimés à travers la province, cette alliance est la voie tracée de la raison et du coeur.

Il est clair que QS évite de parler ouvertement de souveraineté parce qu’il a vite compris que cela n’attire pas les votes. Taire certains principes plus ou moins populaires est payant politiquement. C’est ainsi qu’il se faufile, timoré, lentement mais sûrement. C’est pourtant le petit frère à peine voilé du PQ, aussi convaincu que lui que l’indépendance du Québec est plus que nécessaire afin de gérer nos propres ressources et de protéger nos acquis qui semblent s’étioler rapidement, notamment en matière de langue et de culture. Un vrai désastre…

Cette alliance jumellerait fougue, intelligence et expérience, ce n’est pas rien. Avoir le courage de ses convictions, afficher clairement ses valeurs, comme l’a martelé PSPP tout au long de la dernière campagne, c’est ce qu’on appelle faire preuve d’honnêteté intellectuelle. Aucun artifice politique. QS devrait d’ailleurs en prendre bonne note…

Incarner l’espoir d’un peuple

En attendant, on aura au moins la consolation d’assister, durant les quatre prochaines années, à quelques débats intellectuellement plus élevés que ceux auxquels on a pu assister antérieurement grâce aux futures interventions de PSPP, même si le temps de parole du PQ équivaudra à une traînée de sucre en poudre. La présence de Gabriel Nadeau-Dubois (GND) à l’AN a permis à ce jour de maintenir la défense des valeurs de gauche, mais cela demeure insuffisant pour espérer faire grandir cette vague. Le jeune âge de GND et son association à la crise étudiante de 2012 ne lui confèrent malheureusement pas encore assez de crédibilité, mais osons seulement imaginer la situation dans quatre ans…

Le front commun GND-PSPP aurait ce poids non négligeable permettant de contrebalancer la pâle opposition que le PLQ risque, encore, de nous offrir. À cet effet, que dire de la réaction de la cheffe libérale devant cette possibilité d’alliance des partis de gauche ? Elle, qui se targue de défendre l’arrivée d’un système électoral proportionnel parce qu’elle est dépassée par la CAQ abusive, refuse de laisser ne serait-ce qu’un peu de place à QS et au PQ. La maladie du pouvoir est contagieuse lorsqu’elle nous sert.

Et qu’en serait-il si un référendum interne à chacun des deux partis auprès de leurs membres respectifs indiquait une volonté claire de ceux-ci de se regrouper pour mieux survivre et ainsi protéger la voix de milliers de Québécois ayant voté pour eux ? Car, contrairement à ce qui semble bien installé comme tendance, le parti n’appartient pas qu’aux chefs, bien que les décisions se prennent en petite garde rapprochée. Le parti appartient à ses membres, il représente d’abord tous ceux qui votent pour lui. C’est important de le rappeler, surtout aux chefs.

Qu’en serait-il donc si l’orgueil intellectuel mal placé, qui ne sert à rien finalement, était mis de côté chez QS afin d’offrir cette ouverture au PQ, de lui tendre la main afin qu’ils unissent leurs forces ? À trop vouloir se distinguer, à trop vouloir incarner seul celui par qui le changement arrivera, on ne fait qu’entretenir l’immobilisme. Avec cette alliance, on pourrait alors assister à un nouveau parti, aussi vivant, inspirant et prometteur que celui de QS au temps des Amir Khadir et Françoise David qui ont soulevé, plus que dignement, l’espoir de notre peuple. Mais non, on est trop mous…