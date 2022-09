Acheter la liberté au prix de sa vie

Mes amis et collègues me demandent mon avis à propos de l’Iran. Que faudrait-il voir dans les manifestations tenues dans plusieurs villes du pays ces derniers jours pour protester contre la mort d’une jeune femme, Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée par la police des moeurs pour « port de vêtements inappropriés » ? Une chute éventuelle du régime ? Une énième manifestation vouée à répression violente ? Quelle analyse pourrait-on faire ? Je réponds : aucune.

Nous avons devant nous des faits, et au-delà de l’évidence qui crève les yeux, toute analyse est vaine. Il n’y a pas ici d’ambiguïté, pas de situation géopolitique complexe. Les faits sont les suivants : de jeunes femmes et hommes ne tolèrent plus de vivre dans une prison à ciel ouvert, et achètent leur liberté au prix de leur vie.

C’est tout. Pas de différence religieuse, ethnique ou culturelle ici, le conflit n’est pas entre chiites et sunnites ni entre les nombreux peuples (turques, kurdes, baloutches, lors, etc.) qui composent l’Iran. Un seul motif pousse ces jeunes de 20 ans à risquer leur vie soir après soir : la liberté.

Certes, on peut rappeler la corruption systémique, l’incompétence généralisée des gouvernants, et l’inflation et le chômage catastrophiques. Ces facteurs ont contribué de manière décisive au mécontentement, mais ce que ces braves femmes demandent est simple et clair : la liberté. La liberté de vivre réellement, de danser, de chanter, de courir les rues main dans la main en amoureux.

En amoureux, car elles ne sont pas seules ; elles sont accompagnées, suivies, défendues par de braves hommes chez qui le féminisme n’est décidément pas seulement une affaire de femmes. L’on peut certes constater que depuis les 43 ans du régime islamique, des manifestations ont ponctué la société iranienne à un rythme régulier. On peut constater que ce rythme s’accélère, que l’écart entre les manifestations diminue de manière progressive : 1981, 1999, 2005, 2009, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022.Cela signifie-t-il la fin du régime ? Peut-être. Pouvons-nous l’espérer ? Certainement.

Dans « Mai 68 n’a pas eu lieu », un article paru dans Les nouvelles, en 1984, Gilles Deleuze et Félix Guattari écrivaient, à propos des mouvements de 1968 en France, que les rébellions sont une affaire de « voyance, comme si une société voyait tout d’un coup ce qu’elle contenait d’intolérable et voyait aussi la possibilité d’autre chose ». On obéit tant qu’on sent en soi-même la possibilité de tolérer la situation injuste, mais lorsque ce seuil est dépassé, ce n’est pas tant le courage ou la stratégie politique qui poussent à agir, mais l’incapacité à tolérer la situation.

En ce sens, la révolte est toujours naturelle, aussi naturelle qu’une pulsion, qu’une plante qui pousse parmi les décombres ; elle est. On le constate et il n’y a pas d’analyse à faire. Les Iraniennes et les Iraniens ont atteint, et dépassé, ce seuil d’intolérance.