Coupe à blanc dans la forêt du militantisme

Le vendredi 23 septembre dernier avait lieu à Montréal la marche mondiale pour le climat. Près de 146 000 étudiants et 15 000 travailleurs étaient en grève pour l’occasion. Cette marche s’inscrit dans le mouvement international « Fridays for Future » et est la plus importante marche montréalaise depuis celle qui a marqué la venue de Greta Thunberg en 2019. Selon ses organisateurs, environ 15 000 personnes se sont réunies pour demander aux gouvernements des mesures plus ambitieuses en matière d’environnement qui permettront réellement de freiner la crise climatique.

Or, tout ce que le grand public retiendra ne sera que l’accueil hostile de certaines personnes à l’égard du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, et de deux autres députés caquistes. Un événement dont la grande majorité des marcheuses et des marcheurs n’a pas eu connaissance.

En effet, des quotidiens à l’instar de La Presse ou du Journal de Montréal ont succombé au sensationnalisme électoral en politisant un événement citoyen.

Il est tout à fait déplorable que les grands médias consacrent la majeure partie de leurs articles sur cette marche populaire et braquent leurs projecteurs sur les politiciens et leurs remarques.

Plusieurs ont vu dans cette manifestation la preuve tangible que le militantisme québécois revenait en force depuis la pandémie. Contrairement à ce que prétendent plusieurs quotidiens, la foule n’était pas uniquement composée de jeunes, mais plutôt de personnes de tous âges et milieux, de citoyens et de citoyennes collectivement engagés pour un avenir plus vert.

Laisser entendre que tous les manifestantes et manifestants sont des jeunes solidaires ayant intimidé Benoit Charette et ses collègues est une aberration pure et simple qui alimente sans fondement la caricature péjorative des jeunes extrémistes gauchistes et qui enlève toute sa crédibilité à l’événement.

Par ailleurs, le choix de certains médias de présenter avant même le début de l’article une vidéo de personnes huant les caquistes offre au lectorat un aperçu d’une péripétie qui ne concerne qu’une petite partie non représentative de l’ensemble du groupe de marcheurs et de marcheuses et qui, de surcroît, se déroule sur une courte période. Autrement dit, il s’agit d’une représentation fortement biaisée de la manifestation.

D’ailleurs, peut-on vraiment accuser des jeunes qui militent pour la justice climatique de ne pas voir d’un bon oeil la venue de membres d’un parti qui soutient la construction d’un troisième lien autoroutier dévastateur pour l’environnement sans appui concernant sa nécessité ? D’exprimer par des cris leur mécontentement à l’égard d’une figure qui représente ce que la marche pour le climat dénonce ?

Après deux ans de creux militants dus à la COVID-19, cette caricature infantilisante d’un événement à l’importance pourtant notoire revient tout simplement à jeter à la poubelle le travail des personnes et organismes oeuvrant pour la justice sociale et climatique.