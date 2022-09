Les souverainistes doivent (vraiment) revenir au bercail

Je m’intéresse à la politique depuis des décennies et j’avoue être un peu décontenancé. À la fin d’une campagne où il a brillé et où il a été, selon plusieurs, le meilleur des cinq chefs, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP) ne récolte toujours que 15 % des intentions de vote. C’est certes un gain appréciable si on compare ces 15 % aux 9 % que recevait le PQ au début de la campagne, un gain qui pourrait lui permettre de sauver quelques circonscriptions, dont la sienne. Mais on est encore loin d’une tendance qui pourrait lui permettre d’être le chef de l’opposition comme il le souhaite, et surtout loin d’un appui qui reflète l’état des forces souverainistes. Selon un sondage Léger du mois de juin dernier, au moins 32 % des Québécois seraient toujours favorables à cette option.

Comment donc expliquer que l’appui au PQ végète encore à un niveau si bas ? Il y a certes la présence de Québec solidaire qui se prétend souverainiste même si le sujet n’est à peu près jamais abordé par ses candidats et, évidemment, il y a le jeu nationaliste trompe-l’oeil de François Legault et de la CAQ. Rappelons, parce que c’est ici une donnée essentielle, que c’est pour chasser le Parti libéral de Philippe Couillard que plusieurs souverainistes se sont réfugiés à la CAQ en 2018. Et le pari fut réussi.

Certains ont peut-être également cru, naïvement, que François Legault avait des intentions cachées en matière d’indépendance. Cette idée meublait encore les conversations il n’y a pas si longtemps. Or, François Legault a été plus que limpide à ce sujet : il est fédéraliste et il l’est pour de bon. Ce fédéralisme à tous crins est précisément la raison pour laquelle la CAQ n’obtiendra rien du fédéral. Car sans la menace souverainiste, aucun gain pour le Québec n’est envisageable. L’histoire est riche en enseignements à ce sujet.

Brian Mulroney n’aurait jamais entamé les pourparlers de Meech à la fin des années 1980 et proposé de reconnaître le Québec comme société distincte sans la force redoutable que représentaient les plus de 40 % de Québécois qui, d’élection en élection, exprimaient leur rejet du fédéralisme en votant pour le PQ. Les pouvoirs accrus dans des champs de compétences partagés comme l’immigration et la main-d’oeuvre n’auraient pas non plus été octroyés au Québec sans un rapport de force avantageux pour celui-ci. Ce sont là des pans de l’histoire du Québec que les souverainistes devraient avoir en tête au moment d’aller voter. Comme ils devraient tenir compte des risques encore beaucoup plus graves qui découleraient de la mort du PQ.

Une lente agonie

Le plus grand de ces risques est évidemment de voir le Québec s’enfoncer dans une lente agonie où la « montréalisation » du problème de la langue gagnerait tout le Québec. Dans ce Québec en déroute, le français perdrait progressivement son statut de langue commune et de langue d’usage après avoir perdu sa fonction de langue de travail et de langue de culture. Les jeunes millénariaux nous donnent un avant-goût de ce qui nous guette. Les GAFAM, ces géants du Web dont on n’a pas assez parlé pendant la campagne, ont fait d’eux des consommateurs de culture américaine insatiables et ils tendent de plus en plus à utiliser l’anglais pour communiquer.

Pour renverser la vapeur, il faudrait minimalement rapatrier tous les pouvoirs en immigration et en culture. Mais pourquoi un gouvernement fédéral de plus en plus centralisateur (qui se mêle de plus en plus des compétences provinciales telles que la santé et l’éducation) accepterait-il de céder des pouvoirs à une province qui pèse de moins en moins lourd dans la « confédération » et qui ne représente plus aucune menace pour l’unité du pays ?

Autre risque existentiel majeur : l’environnement. Le Québec aura beau adopter le meilleur plan de réduction des GES et mettre toutes ses énergies dans l’atteinte d’objectifs élevés, il demeurera toujours tributaire des politiques environnementales canadiennes, un pays qui mise sur une croissance soutenue de la production pétrolière pour assurer sa croissance économique. Quoi qu’en disent les libéraux à Ottawa…

Un espoir toujours vivant

Les souverainistes devraient avoir ces deux questions existentielles à l’esprit avant de mettre leur croix sur leur bulletin de vote. En plus de cette autre considération fondamentale : le Canada tel qu’il est aujourd’hui est irréformable, et ce n’est pas le fédéraliste François Legault ni aucun autre fédéraliste qui changera cette réalité. La constitution de 1982 que Pierre Trudeau voulait voir durer 1000 ans risque effectivement de durer un millénaire tant les exigences pour la modifier sont élevées. Voudrait-on seulement se débarrasser de la monarchie comme le souhaitent la grande majorité des Québécois que nous en serions incapables. Il nous faudrait l’assentiment du parlement canadien, du sénat et des législatures de toutes les provinces. Irréalisable.

En 2018, les souverainistes voulaient se débarrasser d’un des gouvernements québécois les plus fédéralistes depuis les débuts de la Révolution tranquille. Ce fut chose faite. Mais aujourd’hui, la situation est toute autre. Chaque vote souverainiste qui profitera à la CAQ en 2022 ne fera qu’ajouter au déséquilibre démocratique affligeant la politique québécoise, alors que moins de 40 % des votes permettront à un parti de gagner environ 80 % des sièges ou davantage.

Et dans cette Assemblée nationale inégalitaire, le mouvement souverainiste risque d’être considérablement sous-représenté. Rappelons que François Legault avait promis en 2018 de modifier le mode de scrutin, mais qu’il n’en a rien fait. Les souverainistes vont-ils continuer à le récompenser et à utiliser leur vote non seulement contre leur cause historique, mais aussi au détriment de la santé démocratique du Québec ?

Comme l’a si bien dit PPSP au dernier débat, il est temps pour les indépendantistes de revenir au bercail. C’est une question existentielle. Car bientôt, le temps manquera pour s’attaquer aux vrais défis du Québec. Nous fêtons cette année le centième anniversaire de naissance de René Lévesque. Ce n’est pas le temps de tourner le dos au parti qu’il a fondé et qui demeure toujours en 2022 le meilleur espoir de changer en profondeur la politique québécoise.