Radio-Canada, d’un fiasco à un autre !

Le renouvellement des licences de radiodiffusion de la Société Radio-Canada (SRC), tel que proposé par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en juin, ne passe visiblement pas. Des dizaines d’organismes y ont vu d’importants dérapages de la mission d’un télédiffuseur public. Jeudi dernier, la gouverneure générale, en conseil, a sommé le CRTC de refaire ses devoirs afin que le radiodiffuseur public national « continue à contribuer de façon importante à la création, à la présentation et à la dissémination de nouvelles locales, d’émissions pour enfants, d’émissions originales en langue française et d’émissions produites par des producteurs indépendants ».

Cette décision a de quoi réjouir le milieu de la production canadienne, et nous en sommes ravis. Elle laisse toutefois les télédiffuseurs privés bredouilles, car elle n’aborde en rien les revenus publicitaires que s’arroge agressivement la SRC, ni la nécessité de resserrer le mandat de la SRC pour s’assurer que sa programmation est complémentaire à celle des entreprises privées, organisations essentielles à l’écosystème du paysage audiovisuel canadien. Pourtant, c’est de leur pérennité qu’il faut s’inquiéter. La production canadienne, elle, ne s’est jamais mieux portée, et c’est tant mieux.

Le ministre du Patrimoine canadien rate ici l’occasion idéale de réaliser le mandat qui lui a été confié par le premier ministre, soit celui d’octroyer « un financement supplémentaire pour que le diffuseur public dépende moins de la publicité privée, le but étant d’éliminer la publicité pendant les nouvelles et autres émissions d’affaires publiques », lit-on dans la lettre de mandat du ministre du Patrimoine canadien datée du 16 décembre 2021. C’est pourtant un premier pas nécessaire vers l’abolition complète des revenus publicitaires de la société d’État.

Depuis de trop nombreuses années, la société d’État dérive complètement par rapport au mandat énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion. Tout en bénéficiant d’un financement de plus d’un milliard de dollars pris à même le Trésor public, la SRC agit de plus en plus en diffuseur privé en faisant la course aux cotes d’écoute et aux dollars publicitaires. À cet environnement de plus en plus funeste se sont ajoutés les GAFAM mondialisés, qui vampirisent et écrasent les régionalités sans même s’en rendre compte.

Est-il nécessaire de rappeler que la publicité constitue l’unique source de revenus des télévisions généralistes ? En additionnant les revenus publicitaires à son financement public substantiel, et ce, sans aucune imputabilité, la SRC jouit de moyens financiers dont aucune entreprise privée ne dispose. Ceux-ci lui permettent notamment de vendre ses espaces publicitaires à un coût dérisoire, une concurrence déloyale qui frise le « dumping » et qui ne fait qu’accélérer la chute, voire la disparition, des entreprises privées de radiodiffusion.

Est-il dans l’intérêt public, dans l’intérêt des Canadiennes et des Canadiens, que la SRC et les entreprises numériques étrangères soient, à terme, leurs seules sources d’information et de divertissement ? N’est-il pas de la mission de l’État, du gouvernement et du CRTC de protéger la diversité des sources d’information ? Poser la question, c’est y répondre.

L’inaction du gouvernement porte un grave préjudice à l’ensemble du système canadien de radiodiffusion et, plus particulièrement, aux entreprises privées qui en sont les piliers. Afin de rétablir l’équilibre, il faut sans tarder abolir la publicité sur les plateformes de la SRC, comme c’est le cas pour sa radio depuis plusieurs années, ce qui fait la joie des auditeurs. Plusieurs autres radiodiffuseurs publics sont logés à la même enseigne.

Protégeons la diversité et instaurons un radiodiffuseur public digne de ce nom.