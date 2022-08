En santé et en éducation, il n’y a pas de «taille unique»

Chers politiciens de la CAQ et des autres partis bientôt en campagne électorale, permettez-moi de vous rappeler ce que vous savez déjà, mais oubliez parfois : en santé et en éducation, il n’y a pas de one size fits all. Ce qui fait que même si les intentions du gouvernement sont bonnes, les enfants dont le système immunitaire est affaibli devraient avoir des options autres que d’aller en classe avec une foule d’autres élèves qui n’ont pas le même degré de vulnérabilité qu’eux, et qui, même s’ils sont vaccinés, peuvent leur transmettre la COVID-19 et différentes autres maladies virales auxquelles ils sont particulièrement vulnérables ; de plus, leurs familles et eux-mêmes doivent avoir leur mot à dire dans les décisions qui les concernent.

Alors soyons créatifs et constructifs, et cherchons des pistes de solution qui ont plusieurs tailles différentes, afin que l’une d’entre elles puisse potentiellement répondre véritablement à leurs besoins : ces enfants pourraient se voir offrir de l’enseignement en ligne, mais ils pourraient aussi se voir offrir, à titre d’exemple, de l’enseignement complètement individualisé donné par des personnes qui sont elles-mêmes immunodéficientes, et qui sont donc habituées de prendre des précautions particulières — des personnes qui, souvent, ne peuvent pas travailler avec des gens qui ne prennent pas comme elles ces précautions ni en grand groupe —, ce qui donnerait aussi la chance à ces personnes de travailler, alors qu’autrement, elles ne peuvent pas toujours se le permettre.

Si cela convient aux enfants et à ces enseignants qui s’ajouteraient au corps professoral disponible, au lieu d’être individualisé, l’enseignement aux enfants immunodéficients pourrait être donné en toutes petites classes de seulement deux ou trois ou quatre élèves à risque, toujours les mêmes, dont les familles s’entendent ensemble sur un niveau de précautions additionnelles approprié à l’état de santé de ces enfants, qu’il s’agisse de masques, de distanciation ou autre.

Sortir de l’ornière

On pourrait aussi penser à une combinaison des deux. Une partie de l’enseignement pourrait se faire en ligne, mais une autre pourrait se faire en plein air ou dans des endroits particuliers décrits ci-après ; sinon, les enfants pourraient étudier en ligne, mais bénéficier d’activités spéciales compensatoires hebdomadaires dans des parcs-nature ou d’autres endroits intéressants particulièrement bien aérés dont une large section leur serait exclusivement réservée, à eux et à leurs enseignants en tout petits groupes de pairs, une à deux fois par semaine ou plus, pendant les séances d’enseignement et d’activités, ce qui réglerait le problème de disponibilité des locaux à l’école.

Idées d’endroits aérés intéressants où donner des cours ou tenir des activités sociales compensatoires : aller à l’école sur de petits voiliers ou autres bateaux voguant sur le lac Saint-Louis ou le lac des Deux Montagnes, près de l’île de Montréal, ou sur d’autres cours d’eau d’autres régions, réservés uniquement chaque fois à un tout petit groupe (le capitaine, l’enseignant et un à trois enfants), une à trois fois par semaine, selon les disponibilités des capitaines : pourquoi ne pas essayer d’en organiser une flottille avec l’aide de retraités de clubs de navigation de plaisance et autres ?

Des cours donnés dans des wagons de train à l’ancienne bien aérés ou aux fenêtres carrément ouvertes pendant le voyage, comme le petit train de Charlevoix, roulant tout doucement, et réservés en exclusivité à ces tout petits groupes, ce ne serait pas stimulant ? Des cours dans les vergers de fermiers ou autres, prêts à réserver leur endroit aux enfants à risque pour la durée du cours, ce ne serait pas agréable et sécuritaire ? Ou dans des musées qui ferment à l’automne d’habitude, comme le fort Chambly, le musée des fourrures à Lachine, etc. ?

Plus facile encore : est-ce qu’on ne pourrait pas réserver cette année un ou plusieurs endroits comme le restaurant Hélène de Champlain, situé sur l’île Notre-Dame, dans un magnifique cadre champêtre, et l’utiliser avec ses environs comme salle de classe réservée aux plus vulnérables en le fermant au reste du public avec compensation financière pour les propriétaires, de façon à transformer la privation des plus fragiles en occasion d’expérimenter le meilleur (dont, à titre d’exemple dans ce cas, l’histoire du Québec et sa nature en plein fleuve Saint-Laurent) ?

Offrez de l’espoir et de l’espace

D’autres auront sans doute de bien meilleures idées encore à proposer : mon point est que la vie sociale enfantine ne se résume pas à se tirailler sur l’asphalte d’une cour d’école une heure par jour avec des centaines d’autres enfants, elle peut être améliorée par des expériences agréables instructives en tout petits groupes de pairs, et c’est aux adultes d’y voir.

Les coûts vous inquiètent ? Et si on arrêtait de pousser la vaccination d’adultes et d’enfants en santé qui n’en ont pas besoin pour investir les millions ainsi dégagés afin d’offrir plutôt des enfances intéressantes à tous ceux et celles qui ont des problèmes de santé et qui en ont réellement besoin, tout en faisant d’une pierre deux coups en rémunérant des gens qui seraient prêts à aider (enseignants immunodéprimés, retraités peu argentés qui sont aussi capitaines de voiliers ou de bateaux à moteur, fermiers qui peinent à joindre les deux bouts, mais qui sont encore prêts à accueillir les gens dans leurs vergers, artistes en recherche de contrats qui seraient prêts à jouer à distance sur des scènes en plein air des cours d’histoire, de sciences, etc.) ?

Sortons de l’impasse et des sentiers trop battus et ramenons un peu d’entraide et de magie dans la vie d’une population qui en a grand besoin en allant puiser dans ce que nous avons et sommes de meilleur : politiciens de tous les partis bientôt en campagne électorale, vous en êtes tous et toutes capables. Comme vous le savez certainement déjà, il y a de la satisfaction à réussir à organiser quelque chose de beau, de bon et de positif au bénéfice d’autres personnes ; ce sont des réalisations qui nous restent et dont on peut se souvenir avec satisfaction plus tard. La population a besoin de leaders positifs inspirants et de gens qui l’aident à reprendre son souffle, à se détendre et à déployer ses ailes. Abandonnez l’approche du tout ou rien et offrez de l’espoir et de l’espace aux gens : c’est ce dont ils ont le plus besoin.