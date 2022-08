Nancy Pelosi à Taïwan: trahir les engagements des États-Unis

Malgré l’opposition ferme du peuple chinois et les conseils défavorables des milieux politique et académique aux États-Unis et dans les autres pays, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan le 2 août. Ce déplacement constitue sans aucun doute une ingérence flagrante dans les affaires intérieures chinoises. La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine ont été violées par la partie américaine, qui trahit à nouveau ses engagements concernant la question de Taïwan.

En 1971, la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies décide le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls représentants légitimes de la Chine. Elle décide aussi l’expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du siège qu’ils occupent illégalement à l’Organisation des Nations unies et dans tous les organismes qui s’y rattachent. Ce consensus a depuis été respecté par la communauté internationale. Jusqu’à présent, 181 pays reconnaissent qu’il n’y a qu’une Chine et que Taïwan fait partie intégrante de la Chine.

Les trois communiqués conjoints sino-américains constituent un engagement politique des deux parties, et le principe d’une seule Chine est le fondement politique des relations sino-américaines. Les États-Unis reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal en Chine, et dans ce contexte, le peuple des États-Unis maintient des relations culturelles, commerciales et d’autres relations non officielles avec le peuple de Taïwan. Tout cela est écrit noir sur blanc.

Promesse hypocrite

Néanmoins, à des fins géopolitiques, la partie américaine est réputée pour son mauvais record d’incohérence entre ses paroles et ses actes. Prenons l’exemple du principe d’une seule Chine et des trois communiqués conjoints sino-américains.

Lors de son entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping le 28 juillet dernier, le président américain, Joe Biden, a réaffirmé que la politique d’une seule Chine des États-Unis n’avait pas changé et ne changerait pas, et que les États-Unis ne soutenaient pas l’indépendance de Taïwan.

Quel scénario étrange ! Certains aux États-Unis ont réaffirmé à maintes reprises l’adhésion du pays au principe d’une seule Chine, tout en laissant une de ses plus importantes personnalités politiques diriger une délégation dans un avion militaire américain à Taïwan. Ne s’agit-il pas d’une infidélité à leur parole donnée ?

Dans un monde frappé par tant de crises de différentes formes, un pays responsable doit travailler avec la communauté internationale pour résoudre les problèmes portant atteinte à la paix et à la sécurité mondiales au lieu de semer le trouble. Or, certains aux États-Unis se disent engagés pour la paix, tout en faisant sans cesse de la provocation vis-à-vis de la Chine et en perturbant la sécurité et la paix dans le détroit de Taïwan. Ce sont eux qui ont fait monter la tension dans le détroit de Taïwan et qui ont posé de sérieux défis à la paix et à la sécurité régionales et mondiales.

Sur la question de Taïwan, la position du gouvernement et du peuple chinois est constante, et la détermination de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine est toujours ferme. Ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler. Nous espérons que la partie américaine pourra joindre ses actes à ses paroles.