Camping bruyant aux îles Mingan

Dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, les îles sont une splendeur. Paysages magnifiques, flore insoupçonnée, à quelques milles marins de la côte. Les campings de l’île Quarry, au nombre de 14, sont savamment aménagés dans une baie, en retrait de la berge pour ne pas altérer la qualité du paysage.

Puisque nous sommes dans une réserve naturelle, on ne s’attendra pas à ce que soient ancrés ou amarrés des yachts et des voiliers. Sur l’unique quai, le débarquement et l’embarquement des visiteurs et des campeurs se poursuivent dans le calme et la bonne humeur, sans déranger les campeurs.

Le deuxième après-midi de notre séjour à l’île Quarry, sur le quai où est amarré depuis notre arrivée un grand yacht blanc, une génératrice rouge, en action, bruyante et odorante comme il se doit. En soirée, dans un autre yacht blanc ancré dans la baie, le bruit insistant d’une autre génératrice envahit le camping. Insupportable !

Dans une réserve naturelle, à des milles des cités et des routes, des yachts et des voiliers venus de Québec, de Montréal ou d’ailleurs séjournent plusieurs jours, utilisent leurs zodiaques, leurs chaloupes ou leurs motos marines pour se ravitailler à Havre-Saint-Pierre. Évidemment, pour écouter leur télévision ou se chauffer le matin, ils ont besoin d’électricité et d’une génératrice. Pourquoi se priver, après tout, on est dans une réserve naturelle ?

Les campeurs protestent, gueulent. J’appelle Parcs Canada. On me confirme que ces plaisanciers ne payent rien pour leur séjour dans la baie et qu’ils n’ont pas à réserver leur lieu d’ancrage ou d’amarrage. Au contraire des campeurs, qui doivent réserver, payer et s’astreindre aux conditions et aux règles de Parcs Canada, la seule obligation de ces capitaines et de leurs passagers est de respecter le couvre-feu de 23 heures à 7 heures.

On me dit qu’il s’agit d’un droit acquis concédé aux locaux. L’agent de Parcs Canada me recommande de leur parler, de nous entendre avec eux. Mais comment parler à quelqu’un qui est à trente pieds de la berge et qui écoute sa télévision le soir au son de sa génératrice ?

De retour sur la côte, je porte plainte. Ma plainte stipule qu’il y a là deux poids deux mesures. Une pour ceux qui payent et ne font aucun bruit et une autre pour ceux qui ne payent pas et qui gâchent le silence et le paysage par leur présence. Les bateaux amarrés n’ont pas à se trouver dans la baie d’une réserve naturelle, point à la ligne.

En visite à la maison de la culture innue d’Ekuanitshit (Mingan), j’apprends que les îles étaient fréquentées depuis des milliers d’années par les Innus. Ils y faisaient la chasse au phoque et la cueillette, à l’été. Dans une vidéo, le chef Jean-Charles Piétacho explique que les îles de Mingan sont une réserve de parc national parce que les Innus sont en négociation avec Parcs Canada sur leur statut. J’apprends aussi que les Innus d’Ekuanitshit n’ont pas le droit de fréquenter les îles pour leurs activités traditionnelles ou d’y séjourner, à moins de s’inscrire comme campeurs !

Autrement dit, un simple propriétaire de yacht bruyant et polluant possède plus de droits que les Innus sur leurs territoires ancestraux ! C’est tout simplement insensé !

Parcs Canada prévoit dans son plan directeur une collaboration accrue avec les Innus d’Ekuanitshit, mais en attendant, il semble que certains droits sont plus acquis que d’autres ! Que l’homme de yacht est bien plus visible et présent que l’homme du lieu et de l’histoire.

Pour ce qui est de mon campement, il est une forme de continuité, mais aussi d’interférence avec les pratiques ancestrales des Innus. Il faudrait que la présence de ces derniers soit bien plus visible dans le parc, et que des Innus montrent aux visiteurs quels étaient leurs lieux et leurs activités traditionnelles. Ils devraient pouvoir les poursuivre en fonction de leurs propres exigences de conservation, qui rejoignent la vocation de conservation du parc.

Tous les visiteurs devraient être informés que ces paysages que l’on dit naturels ont été fréquentés et façonnés par les milliers d’années d’occupation des Premières Nations, et dans l’Archipel-Mingan-Ekuanitshit (et Nutashkuan) par les Innus.